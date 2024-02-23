Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Швеции приехал к Орбану в Будапешт перед ожидаемым одобрением вступления в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 12:31
Премьер Швеции приехал к Орбану в Будапешт перед ожидаемым одобрением вступления в НАТО
фото из соцсетей Орбана

Премьер Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Будапешт по приглашению венгерского визави Виктора Орбана перед ожидаемым голосованием парламента Венгрии за вступление Швеции в НАТО.

Источник: Орбан в Twitter (X), "Европейская правда"

Деталі: Виктор Орбан опубликовал фото встречи с Кристерссоном с подписью "Приветствуем в Венгрии". 

Реклама:

О приезде шведского премьера в Будапешт в этот день было известно заранее. Орбан тогда сообщил, что лидеры обсудят обсудить "усиление сотрудничества между Венгрией и Швецией в сфере безопасности и обороны", а также планы на период председательства Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года и Стратегическую повестку дня ЕС.

Що передувало:

  • В венгерских СМИ ранее появлялись слухи, что Венгрия якобы договорилась со Швецией о покупке истребителей Gripen.
  • Напомним, глава парламентской фракции "Фидес" объявил, что парламент планирует голосовать по вступлению Швеции в НАТО 26 февраля, после возвращения с каникул.
  • В начале февраля руководство "Фидес" настаивало, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.
  • Кристерссон в то время исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ШвецияОрбанВенгрияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Швеция
Венгерский парламент будет голосовать за вступление Швеции в НАТО в понедельник
Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи с катерами и не только
Суд в Швеции подтвердил возможность депортации поджигателя Корана
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: