Премьер Швеции приехал к Орбану в Будапешт перед ожидаемым одобрением вступления в НАТО

Премьер Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Будапешт по приглашению венгерского визави Виктора Орбана перед ожидаемым голосованием парламента Венгрии за вступление Швеции в НАТО.

Источник: Орбан в Twitter (X), "Европейская правда"

Деталі: Виктор Орбан опубликовал фото встречи с Кристерссоном с подписью "Приветствуем в Венгрии".

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О приезде шведского премьера в Будапешт в этот день было известно заранее. Орбан тогда сообщил, что лидеры обсудят обсудить "усиление сотрудничества между Венгрией и Швецией в сфере безопасности и обороны", а также планы на период председательства Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года и Стратегическую повестку дня ЕС.

Що передувало:

В венгерских СМИ ранее появлялись слухи, что Венгрия якобы договорилась со Швецией о покупке истребителей Gripen.

Напомним, глава парламентской фракции "Фидес" объявил, что парламент планирует голосовать по вступлению Швеции в НАТО 26 февраля, после возвращения с каникул.

В начале февраля руководство "Фидес" настаивало, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон в то время исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.