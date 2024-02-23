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За кордон у катафалку: священник УПЦ МП намагався переправити ухилянта в Молдову

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 13:08
За кордон у катафалку: священник УПЦ МП намагався переправити ухилянта в Молдову
фото ДПСУ

Прикордонники викрили нову схему спроби незаконного перетину кордону з Молдовою: священник УПЦ МП намагався переправити за кордон чоловіка, використовуючи неповнолітнього і катафалк.

Джерело: Держприкордонслужба України

Деталі: Прикордонники Білгород-Дністровського загону на транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені" зупинили катафалк під керуванням 45-річного священнослужителя УПЦ. Клірик підвозив жителя Луганщини призовного віку.

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Перевізник мав намір висадити пасажира, щоб той нелегально потрапив у Молдову. А щоб кількість осіб у транспортному засобі співпадала на виїзді з транзитної дороги, водій заховав у катафалку – під відрами, шинами та ковдрою 10-річного хлопчика – сина односельця.

Дослівно: "Однак наміри церковнослужителя були прикордонниками викриті. Стосовно нього направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

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Дитину правоохоронці повернули батькам.  На пасажира складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду".

Нагадаємо: Прикордонники неодноразово фіксували спроби потенційних "ухилянтів" виїхати за кордон з використанням особливостей транзитної ділянки автодороги "Одеса – Рені" (сама автомобільна дорога є українською, тоді як навколишня територія є молдовською –ред.), на яку вони потрапляють за пособницької допомоги.

Теми: ухилянтиМолдоваПрикордонна служба
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