За границу в катафалке: священник УПЦ МП пытался переправить уклониста в Молдову

Пограничники разоблачили новую схему попытки незаконного пересечения границы с Молдовой: священник УПЦ МП пытался переправить за границу мужчину, используя несовершеннолетнего и катафалк.

Источник: Госпогранслужба Украины

Детали: Пограничники Белгород-Днестровского отряда на транзитном участке автодороги "Одесса-Рени" остановили катафалк под управлением 45-летнего священнослужителя УПЦ. Клирик подвозил жителя Луганщины призывного возраста.

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Перевозчик намеревался высадить пассажира, чтобы тот нелегально попал в Молдову. А чтобы количество лиц в транспортном средстве совпадало на выезде с транзитной дороги, водитель спрятал в катафалке - под ведрами, шинами и одеялом 10-летнего мальчика - сына односельчанина.

Дословно: "Однако намерения церковнослужителя были пограничниками разоблачены. В отношении него направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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Ребенка правоохранители вернули родителям. На пассажира составлен протокол об административном правонарушении по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд".

Напомним: Пограничники неоднократно фиксировали попытки потенциальных "уклонистов" выехать за границу с использованием особенностей транзитного участка автодороги "Одесса - Рени" (сама автомобильная дорога является украинской, тогда как окружающая территория - молдовской -ред.), на которую они попадают при пособнической помощи.