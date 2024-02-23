За границу в катафалке: священник УПЦ МП пытался переправить уклониста в Молдову
Пограничники разоблачили новую схему попытки незаконного пересечения границы с Молдовой: священник УПЦ МП пытался переправить за границу мужчину, используя несовершеннолетнего и катафалк.
Источник: Госпогранслужба Украины
Детали: Пограничники Белгород-Днестровского отряда на транзитном участке автодороги "Одесса-Рени" остановили катафалк под управлением 45-летнего священнослужителя УПЦ. Клирик подвозил жителя Луганщины призывного возраста.
Перевозчик намеревался высадить пассажира, чтобы тот нелегально попал в Молдову. А чтобы количество лиц в транспортном средстве совпадало на выезде с транзитной дороги, водитель спрятал в катафалке - под ведрами, шинами и одеялом 10-летнего мальчика - сына односельчанина.
Дословно: "Однако намерения церковнослужителя были пограничниками разоблачены. В отношении него направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Ребенка правоохранители вернули родителям. На пассажира составлен протокол об административном правонарушении по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд".
Напомним: Пограничники неоднократно фиксировали попытки потенциальных "уклонистов" выехать за границу с использованием особенностей транзитного участка автодороги "Одесса - Рени" (сама автомобильная дорога является украинской, тогда как окружающая территория - молдовской -ред.), на которую они попадают при пособнической помощи.