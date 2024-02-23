Українські аграрії привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку

Українські аграрії у відповідь на протести польських фермерів привезли до кордону сільськогосподарську техніку, пошкоджену росіянами внаслідок бойових дій.

Джерело: польські та низка українських ЗМІ після того, як у соцмережах з’явилися відповідні відео, передає "Європейська правда"

Деталі: Так, один з польськомовних користувачів соцмережі X опублікував відео, де з вікна транспортного засобу можна бачити, як фури везуть на платформах напівпричепів обгорілий комбайн, трактор, машини.

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Ukraina zaczęła sprowadzać na granicę z Polską maszyny rolnicze zniszczone podczas ostrzału i działań wojennych, aby zademonstrować cenę, za jaką Ukraińcy otrzymują zbożepic.twitter.com/k4vZgJtqAe — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 22, 2024

Саме відео, ймовірно, авторства іншої особи, супроводжується написом українською мовою, де вказано, що це знято 22 лютого біля КПП "Угринів". З публікацій інших медіа схоже, що оригінал відео опублікували в українському сегменті TikTok.

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Депутат Червоноградської районної ради Олександр Клімов у своєму Facebook опублікував власне відео вже виставленої на землю техніки і написав, що це явно виставка української сільськогосподарської техніки, знищеної внаслідок війни. Водночас він вказав, що не знає, чия це ініціатива.

Техніку підписали табличками із вказівками, з якої вона області та кому належала. На табличках можна бачити логотипи організацій "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) і SaveUA.

Польське RMF24 зазначає, що на ранок 23 лютого протести польських фермерів тривають, на КПП "Медика" орієнтовний час очікування для вантажівок з польського боку – 197 годин.

На КПП "Корчова" час очікування складає близько 143 годин, "Гребенне" – 150 годин, "Дорогуськ" – 113 годин. Блокувальники безперешкодно пропускають лише легкові авто та автобуси.

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