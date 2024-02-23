Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские аграрии привезли на границу с Польшей уничтоженную россиянами технику

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 13:31
Украинские аграрии привезли на границу с Польшей уничтоженную россиянами технику
Фото: Министерство аграрной политикик Украины

Украинские аграрии в ответ на протесты польских фермеров привезли к границе сельскохозяйственную технику, поврежденную россиянами в результате боевых действий.

Источник: польские и ряд украинских СМИ после того, как в соцсетях появились соответствующие видео, передает "Европейская правда"

Детали: Так, один из польскоязычных пользователей соцсети X опубликовал видео, где из окна транспортного средства можно видеть, как фуры везут на платформах полуприцепов обгоревший комбайн, трактор, машины.

Реклама:

Само видео, вероятно, авторства другого лица, сопровождается надписью на украинском языке, где указано, что это снято 22 февраля возле КПП "Угринов". Из публикаций других медиа похоже, что оригинал видео опубликовали в украинском сегменте TikTok.

ВИДЕО ДНЯ

Депутат Червоноградского районного совета Александр Климов в своем Facebook опубликовал собственное видео уже выставленной на землю техники и написал, что это явно выставка "именно той техники, что была уничтожена российскими оккупантами, которые варварским методом напали на суверенную Украину". При этом он указал, что не знает, чья это инициатива.

Технику подписали табличками с указаниями, из какой она области и кому принадлежала. На табличках можно видеть логотипы организаций "Всеукраинский аграрный совет" (ВАР) и SaveUA.

Польское RMF24 отмечает, что на утро 23 февраля протесты польских фермеров продолжаются, на КПП "Медыка" ориентировочное время ожидания для грузовиков с польской стороны – 197 часов.

На КПП "Корчова" время ожидания составляет около 143 часов, "Гребенне" – 150 часов, "Дорогуск" – 113 часов. Блокировщики беспрепятственно пропускают только легковые авто и автобусы.

Что предшествовало:

  • Накануне премьер Польши Дональд Туск отклонил приглашение Зеленского о правительственной встрече на границе, но пообещал убрать препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине.
  • Также он жестко отреагировал на появление пропутинского плаката на одном из протестов.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встреч с польской стороной заявил, что Украина и Польша настроены решить проблемы.

Темы: ПольшаУкраинаграницазерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Польша
Глава МИД Польши предупредил о глубоких последствиях для США в случае неодобрения помощи Украине
Зеленский поговорил с Мишелем о блокировании границы с Польшей и движении в ЕС
Польский Сейм почтил жертв полномасштабной войны России против Украины
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: