Украинские аграрии привезли на границу с Польшей уничтоженную россиянами технику

Украинские аграрии в ответ на протесты польских фермеров привезли к границе сельскохозяйственную технику, поврежденную россиянами в результате боевых действий.

Источник: польские и ряд украинских СМИ после того, как в соцсетях появились соответствующие видео, передает "Европейская правда"

Детали: Так, один из польскоязычных пользователей соцсети X опубликовал видео, где из окна транспортного средства можно видеть, как фуры везут на платформах полуприцепов обгоревший комбайн, трактор, машины.

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Ukraina zaczęła sprowadzać na granicę z Polską maszyny rolnicze zniszczone podczas ostrzału i działań wojennych, aby zademonstrować cenę, za jaką Ukraińcy otrzymują zbożepic.twitter.com/k4vZgJtqAe — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 22, 2024

Само видео, вероятно, авторства другого лица, сопровождается надписью на украинском языке, где указано, что это снято 22 февраля возле КПП "Угринов". Из публикаций других медиа похоже, что оригинал видео опубликовали в украинском сегменте TikTok.

ВИДЕО ДНЯ

Депутат Червоноградского районного совета Александр Климов в своем Facebook опубликовал собственное видео уже выставленной на землю техники и написал, что это явно выставка "именно той техники, что была уничтожена российскими оккупантами, которые варварским методом напали на суверенную Украину". При этом он указал, что не знает, чья это инициатива.

Технику подписали табличками с указаниями, из какой она области и кому принадлежала. На табличках можно видеть логотипы организаций "Всеукраинский аграрный совет" (ВАР) и SaveUA.

Польское RMF24 отмечает, что на утро 23 февраля протесты польских фермеров продолжаются, на КПП "Медыка" ориентировочное время ожидания для грузовиков с польской стороны – 197 часов.

На КПП "Корчова" время ожидания составляет около 143 часов, "Гребенне" – 150 часов, "Дорогуск" – 113 часов. Блокировщики беспрепятственно пропускают только легковые авто и автобусы.

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