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Прикордонники дістали з Тиси тіло чоловіка, який хотів незаконно дістатися Румунії

"Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 13:40
Прикордонники дістали з Тиси тіло чоловіка, який хотів незаконно дістатися Румунії
Фото:Державна прикордонна служба України

На Закарпатті прикордонники дістали з річки Тиса тіло 25-річного чоловіка, котрий планував незаконно дістатися Румунії.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Про зникнення чоловіка повідомила його мама. Жінка розповіла, що її син, житель Херсонщини, 25 січня 2024 року мав намір незаконно перетнути кордон річкою Тиса в районі села Біла Церква. Відтоді чоловік не виходив на зв'язок".

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Деталі: У чоловіка виявили внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки. У ДПСУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 20-й зафіксований прикордонниками випадок загибелі в Тисі.

Теми: Прикордонна службаухилянти
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