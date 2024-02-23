Пограничники достали из Тисы тело мужчины, который хотел незаконно добраться до Румынии
Пятница, 23 февраля 2024, 13:40
На Закарпатье пограничники достали из реки Тиса тело 25-летнего мужчины, который планировал незаконно добраться до Румынии.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Об исчезновении мужчины сообщила его мама. Женщина рассказала, что ее сын, житель Херсонщины, 25 января 2024 года намеревался незаконно пересечь границу по реке Тиса в районе села Белая Церковь. С тех пор мужчина не выходил на связь".
Реклама:
Детали: У мужчины обнаружили внутренний и заграничный паспорта, мобильный телефон и банковские карты. В ГПСУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 20-й зафиксированный пограничниками случай гибели в Тисе.