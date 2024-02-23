Польські фермери хочуть розширити блокади також на західний кордон

Протестуючі польські фермери хочуть розширити свої акції протесту, зокрема почати блокади доріг та КПП також на західному кордоні.

Джерело: RMF24, "Європейська правда"

Деталі: Протестувальники заявили про наміри посилити свої акції по всій території країни. Зокрема, на суботу вони планують 24-годинну блокаду траси S3 в районі міста Мислібуж, неподалік від кордону з Німеччиною.

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Також на вихідних фермери хочуть повністю заблокувати рух на німецькому кордоні в районі міста Крайнік Дольний, що неподалік від Щецина. Акція має тривати там цілодобово.

Крім того, фермери з Любуського воєводства спільно з німецькими фермерами збираються блокувати трасу і КПП біля найбільшого пункту перетину кордону, що у районі міст Свєчко та Слубіце, в обох напрямках.

Подекуди місцеві бізнес-асоціації виступили проти таких планів аграріїв.

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Так, меру Слубіце надіслали спільне звернення керівники низки компаній перевізників, АЗС, магазинів тощо з проханням заборонити проведення акції, тому що протест фермерів у такій формі паралізує їхню роботу і призведе до невиконання зобов’язань перед бізнес-партнерами зі значними фінансовими наслідками.

Компанії-перевізники пригрозили судовими позовами проти фермерів, якщо акція все ж відбудеться і вони зазнають збитків.

Що передувало:

Як відомо, з 20 лютого польські фермери продовжують акції протесту по всій території країни, у тому числі блокуть КПП на кордоні з Україною для вантажів. У відповідь відбулися акції і з українського боку. Серед іншого, до одного з КПП привезли знищену внаслідок бойових дій сільськогосподарську техніку.

У п’ятницю в уряді України повідомили про вже третій інцидент з пошкодженням українських зернових вантажів, цього разу на залізниці біля КПП "Ягодин-Дорогуськ".

Раніше цього тижня заступник міністра сільського господарства Польщі підтвердив, що зернові вантажі з України не залишаються у Польщі, та сказав, що фермери могли би протестувати і на іншому кордоні.

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