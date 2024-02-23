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Польські фермери хочуть розширити блокади також на західний кордон

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 13:36
Польські фермери хочуть розширити блокади також на західний кордон
ФОТО AFP

Протестуючі польські фермери хочуть розширити свої акції протесту, зокрема почати блокади доріг та КПП також на західному кордоні.

Джерело: RMF24, "Європейська правда"

Деталі: Протестувальники заявили про наміри посилити свої акції по всій території країни. Зокрема, на суботу вони планують 24-годинну блокаду траси S3 в районі міста Мислібуж, неподалік від кордону з Німеччиною. 

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Також на вихідних фермери хочуть повністю заблокувати рух на німецькому кордоні в районі міста Крайнік Дольний, що неподалік від Щецина. Акція має тривати там цілодобово.

Крім того, фермери з Любуського воєводства спільно з німецькими фермерами збираються блокувати трасу і КПП біля найбільшого пункту перетину кордону, що у районі міст Свєчко та Слубіце, в обох напрямках. 

Подекуди місцеві бізнес-асоціації виступили проти таких планів аграріїв. 

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Так, меру Слубіце надіслали спільне звернення керівники низки компаній перевізників, АЗС, магазинів тощо з проханням заборонити проведення акції, тому що протест фермерів у такій формі паралізує їхню роботу і призведе до невиконання зобов’язань перед бізнес-партнерами зі значними фінансовими наслідками.

Компанії-перевізники пригрозили судовими позовами проти фермерів, якщо акція все ж відбудеться і вони зазнають збитків.  

Що передувало: 

Читайте також статтю про те, чому польська влада не реагує на блокаду кордону і чи може це змінитися.

Теми: Польщакордон
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