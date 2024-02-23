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Польские фермеры хотят расширить блокады также на западную границу

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 13:36
Польские фермеры хотят расширить блокады также на западную границу
ФОТО AFP

Протестующие польские фермеры хотят расширить свои акции протеста, в частности начать блокады дорог и КПП также на западной границе.

Источник:  RMF24, "Европейская правда"

Детали: Протестующие заявили о намерениях усилить свои акции по всей территории страны. В частности, на субботу они планируют 24-часовую блокаду трассы S3 в районе города Мыслибуж, недалеко от границы с Германией.

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Также на выходных фермеры хотят полностью заблокировать движение на немецкой границе в районе города Крайник Дольный, недалеко от Щецина. Акция должна продолжаться там круглосуточно.

Кроме того, фермеры из Любуского воеводства совместно с немецкими фермерами собираются блокировать трассу и КПП возле крупнейшего пункта пересечения границы, в районе городов Свечко и Слубице, в обоих направлениях.

Кое-где местные бизнес-ассоциации выступили против таких планов аграриев.

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Так, мэру Слубице прислали совместное обращение руководители ряда компаний перевозчиков, АЗС, магазинов и т.д. с просьбой запретить проведение акции, потому что протест фермеров в такой форме парализует их работу и приведет к невыполнению обязательств перед бизнес-партнерами со значительными финансовыми последствиями.

Компании-перевозчики пригрозили судебными исками против фермеров, если акция все же состоится и они понесут убытки.

Как известно, с 20 февраля польские фермеры продолжают акции протеста по всей территории страны, в том числе блокируют КПП на границе с Украиной для грузов. В ответ состоялись акции и с украинской стороны. Среди прочего, к одному из КПП привезли уничтоженную в результате боевых действий сельскохозяйственную технику.

В пятницу в правительстве Украины сообщили об уже третьем инциденте с повреждением украинских зерновых грузов, на этот раз на железной дороге возле КПП "Ягодин-Дорогуск".

Ранее на этой неделе заместитель министра сельского хозяйства Польши подтвердил, что зерновые грузы из Украины не остаются в Польше, и сказал, что фермеры могли бы протестовать и на другой границе.

Читайте также статью о том, почему польские власти не реагируют на блокаду границы и может ли это измениться.

Темы: Польшаграница
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