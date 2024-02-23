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На вихідних в Україні буде тепло

Ірина БалачукП'ятниця, 23 лютого 2024, 13:50
На вихідних в Україні буде тепло
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише на заході країни місцями невеликий дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 24 лютого в Україні тепло, лише у Волинській, Львівській та Закарпатській областях невеликий дощ. Вночі 1-7° тепла, лише на сході невеликий мінус, вдень 6-13° тепла, вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах, вдень також і в центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

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У Києві в суботу без опадів, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер південно-східний, 7-12 м/с. 

 
Погода 24 лютого
Скриншот з сайту meteo.gov.ua

25 лютого у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі 1-7° тепла, вдень 6-13°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-9° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві в неділю без опадів, вночі +5°…+3°C, вдень +7°…+9°C, вітер південно-східний, 7-12 м/с. 

 
Погода 25 лютого 
Скриншот з сайту meteo.gov.ua

Теми: погода
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