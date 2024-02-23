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На выходных в Украине будет тепло

Ирина БалачукПятница, 23 февраля 2024, 13:50
На выходных в Украине будет тепло
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, только на западе страны местами небольшой дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 24 февраля в Украине тепло, только в Волынской, Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь. Ночью 1-7° тепла, лишь на востоке небольшой минус, днем 6-13° тепла, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем также и в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы 15-20 м/с.

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В Киеве в субботу без осадков, ночью +7°...+5°C, днем +10°...+12°C, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. 

 
Погода 24 февраля 
Скриншот С сайта meteo.gov.ua

25 февраля в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 1-7° тепла, днем 6-13°, на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму до 15° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 2-9° тепла.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью +5°...+3°C, днем +7°...+9°C, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. 

 
Погода 25 февраля 
Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Темы: погода
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