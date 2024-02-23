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Україна підписала безпекову угоду з першою країною за межами G7

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 14:59
Україна підписала безпекову угоду з першою країною за межами G7
ФОТО З FACEBOOK ІГОРЯ ЖОВКВИ

23 лютого у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заступника глави ОП Ігоря Жовкви

Деталі: Він наголосив, що Данія – перша країна, що не є членом "Групи семи", з якою Україна уклала подібну угоду.

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Угода, за його словами, визначає конкретні обсяги підтримки України з боку Данії.

У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку України у 2023-2028 роках.

Угода, за словами Жовкви, містить класичні положення щодо чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, українського шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності.

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Також в угоді є потужний військовий блок. Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасниця Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони "підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через AFCC, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні".

Окрім того, в угоді закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів.

Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін.

Також в угоді традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої зі сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії.

Напередодні Метте Фредеріксен оголосила, що її країна укладає двосторонню угоду з Україною, яка гарантує безпекову підтримку Києву у наступні 10 років. 

Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

Читайте більше про те, які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін.

Також дивіться відео "ЄвроПравди": Що пообіцяли Зеленському Британія, Німеччина та Франція? Чому без США? Все про "гарантії безпеки".

Теми: війнаДанія
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