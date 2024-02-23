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Україна підписала угоду з безпеки з першою країною не з G7

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 14:59
Україна підписала угоду з безпеки з першою країною не з G7
ФОТО ИЗ FACEBOOK ИГОРЯ ЖОВКВЫ

23 февраля во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заместителя главы ОП Игоря Жовквы

Детали: Он отметил, что Дания - первая страна, не являющаяся членом "Группы семи", с которой Украина заключила подобное соглашение.

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Соглашение, по его словам, определяет конкретные объемы поддержки Украины со стороны Дании.

В 2024 году военная поддержка Дании составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на текущую поддержку Украины в 2023-2028 годах.

Соглашение, по словам Жовквы, содержит классические положения о четкой поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО, украинского пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопросы санкций и привлечения агрессора к ответственности.

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Также в соглашении есть мощный военный блок. Дания как сопредседатель Коалиции военно-воздушных сил (AFCC) и участница Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны "будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через AFCC, в частности путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также делая вклад в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине".

Кроме того, в соглашении закрепили поддержку развития морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров.

Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия этого соглашения и с возможностью его продления по согласию сторон.

Также в соглашении традиционно зафиксировали механизм консультаций в течение 24 часов по запросу любой из сторон в случае будущего вооруженного нападения России.

Накануне Метте Фредериксен объявила, что ее страна заключает двустороннее соглашение с Украиной, которое гарантирует безопасность поддержку Киеву в следующие 10 лет.

Это произошло после того, как аналогичные соглашения были заключены с Францией и Германией.

Читайте больше о том, какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему соглашения по безопасности уже готовят к изменениям.

Также смотрите видео "ЕвроПравды": Что пообещали Зеленскому Британия, Германия и Франция? Почему без США? Все о "гарантиях безопасности".

Темы: войнаДания
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