У Києві накрили провайдера, який постачав інтернет окупантам Донеччини

У Києві затримали керівників інтернет-провайдера, який забезпечував зв’язком бойовиків Донеччини, а також допомагав Росії впроваджувати цензуру на окупованих територіях та шпигувати за її жителями.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора

Деталі: СБУ повідомляє, що засновником компанії є колишній співробітник радянського КДБ. Ще до початку повномасштабного вторгнення він разом зі своїм підлеглим переїхав з Донеччини до Києва.

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Цей інтернет-провайдер забезпечує зв’язком штаби російських військ, місцеву окупаційну адміністрацію РФ і так званий "силовий блок" бойовиків Донеччини.

Перебуваючи в столиці, вони дистанційно управляли інтернет-провайдером, який переоформили за російським законодавством і отримали ліцензію Роскомнагляду.

Вони допомогли ФСБ взяти під контроль значну частину інтернет-трафіку в Донецьку. Зокрема, на серверах провайдера встановлено спеціалізоване обладнання російської спецслужби, яке дозволяє фсб моніторити всі інтернет-дії мирного населення.

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Насамперед загарбники задіяли апаратно-програмний комплекс для контролю за трафіками інтернет-з’єднань та ідентифікації користувачів.

Одержані відомості ФСБ використовує для вербування жителів регіону.

Також за вказівкою фігурантів менеджмент їхніх компаній на тимчасово окупованій частині східного регіону регулярно сплачує до окупаційного бюджету РФ "податки і збори".

Під час обшуків в Києві у них вилучили техніку із доказами та готівку в різних валютах на суму 120 тисяч доларів.

Їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі ділки перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.