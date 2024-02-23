В Киеве накрыли провайдера, который поставлял интернет оккупантам Донетчины

В Киеве задержали руководителей интернет-провайдера, который обеспечивал связью боевиков Донетчины, а также помогал России внедрять цензуру на оккупированных территориях и шпионить за ее жителями.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора

Детали: СБУ сообщает, что основателем компании является бывший сотрудник советского КГБ. Еще до начала полномасштабного вторжения он вместе со своим подчиненным переехал из Донецкой области в Киев.

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Этот интернет-провайдер обеспечивает связью штабы российских войск, местную оккупационную администрацию РФ и так называемый "силовой блок" боевиков Донетчины.

Находясь в столице, они дистанционно управляли интернет-провайдером, который переоформили по российскому законодательству и получили лицензию Роскомнадзора.

Они помогли ФСБ взять под контроль значительную часть интернет-трафика в Донецке. В частности, на серверах провайдера установлено специализированное оборудование российской спецслужбы, которое позволяет фсб мониторить все интернет-действия мирного населения.

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Прежде всего захватчики задействовали аппаратно-программный комплекс для контроля за трафиками интернет-соединений и идентификации пользователей.

Полученные сведения ФСБ использует для вербовки жителей региона.

Также по указанию фигурантов менеджмент их компаний на временно оккупированной части восточного региона регулярно платит в оккупационный бюджет РФ "налоги и сборы".

Во время обысков в Киеве у них изъяли технику с доказательствами и наличные в разных валютах на сумму 120 тысяч долларов.

Им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Сейчас дельцы находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.