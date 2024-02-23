Махінації з житлом: ВАКС обрав заставу екснардепу Долженкову

Апеляційна палата ВАКС застосувала запобіжний захід до народного депутата 7 та 8 скликань Олександра Долженкова, підозрюваного у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсацій.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, УП

Дослівно: "Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та застосувала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 696 440 грн до народного депутата, підозрюваного у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України".

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Деталі: Антикорупційники традиційно не називають ім'я підозрюваного, але обставини справи свідчать про кейс Долженкова, що також підтвердило "Українській правді" джерело.

Повідомляється, що, заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП та ухвалив скасувати рішення ВАКС від 6 лютого 2024 року про закриття провадження про застосування запобіжного заходу до вказаного нардепа та постановити нову ухвалу, відповідно до якої до народного депутата застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Також на підозрюваного покладено відповідні процесуальні обов’язки. Строк дії обов'язків – до 22.04.2024 включно.

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Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, наголошують у САП.

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