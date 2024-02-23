Махинации с жильем: ВАКС избрал залог экс-нардепу Долженкову

Апелляционная палата ВАКС применила меру пресечения к народному депутату 7 и 8 созывов Александру Долженкову, подозреваемому в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсаций.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Дословно: "Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и применила меру пресечения в виде залога в размере 696 440 грн к народному депутату, подозреваемому в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации за жилье, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины".

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Детали: Антикоррупционеры традиционно не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела свидетельствуют о кейсе Долженкова, что также подтвердил "Украинской правде" источник.

Сообщается, что, заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП и постановил отменить решение ВАКС от 6 февраля 2024 года о закрытии производства о применении меры пресечения к указанному нардепу и постановить новое постановление, согласно которому к народному депутату надлежит применить меру пресечения в виде залога.

Также на подозреваемого возложены соответствующие процессуальные обязанности. Срок действия обязанностей - до 22.04.2024 включительно.

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Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит, отмечают в САП.

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