Махинации с жильем: ВАКС избрал залог экс-нардепу Долженкову
Апелляционная палата ВАКС применила меру пресечения к народному депутату 7 и 8 созывов Александру Долженкову, подозреваемому в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсаций.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП
Дословно: "Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и применила меру пресечения в виде залога в размере 696 440 грн к народному депутату, подозреваемому в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации за жилье, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины".
Детали: Антикоррупционеры традиционно не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела свидетельствуют о кейсе Долженкова, что также подтвердил "Украинской правде" источник.
Сообщается, что, заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП и постановил отменить решение ВАКС от 6 февраля 2024 года о закрытии производства о применении меры пресечения к указанному нардепу и постановить новое постановление, согласно которому к народному депутату надлежит применить меру пресечения в виде залога.
Также на подозреваемого возложены соответствующие процессуальные обязанности. Срок действия обязанностей - до 22.04.2024 включительно.
Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит, отмечают в САП.
Предыстория:
- В январе 2024 года НАБУ и САП повторно сообщили о подозрении экс-нардепу Александру Долженкову.
- По версии следствия, с апреля 2015 по декабрь 2018 года незаконно получил компенсацию за съем жилья, которую назначали народным депутатам, не имевшим собственного жилья в столице.
- Депутат скрыл наличие собственной квартиры на столичном Печерске и за почти два с половиной года незаконно получил на карточку 700,28 тыс. грн. Только после выхода журналистского расследования программы "Схемы" депутат отказался от получения этих выплат.
- 20 февраля 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о завершении расследования дела Долженкова.