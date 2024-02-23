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ОП опублікував текст безпекової угоди України з Данією

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 лютого 2024, 16:16
ОП опублікував текст безпекової угоди України з Данією

Офіс президента опублікував текст угоди з Данією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Документ, підписаний від імені України Володимиром Зеленським і прем’єркою Метте Фредеріксен від імені Данії, має 62 пункти, що входять до тематичних блоків за кожною зі сфер.

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Зокрема, це детально прописаний блок щодо підтримки України у подальшій протидії російській збройній агресії, співробітництво у сфері ОПК, розвідки та безпеки, кібербезпеки, блок про європейську та євроатлантичну інтеграцію та інші.

Нагадаємо, угоду підписали 23 лютого у Львові, вона стала першою такою угодою України з державою, що не входить до G7.

Cеред іншого, в угоді закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів.

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Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін.

Також в угоді традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої зі сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії.

Минулого тижня схожі угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

Читайте більше про те, які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін.

Також дивіться відео "ЄвроПравди": Що пообіцяли Зеленському Британія, Німеччина та Франція? Чому без США? Все про "гарантії безпеки".

Теми: ДаніяУкраїнаОфіс президента
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