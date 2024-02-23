ОП опубликовал текст соглашения по безопасности Украины с Данией

Офис президента Украины опубликовал текст соглашения с Данией о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Документ, подписанный от имени Украины Владимиром Зеленским и премьером Метте Фредериксен от имени Дании, имеет 62 пункта, входящих в тематические блоки по каждой из сфер.

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В частности, это детально прописанный блок по поддержке Украины в дальнейшем противодействии российской вооруженной агрессии, сотрудничество в сфере ОПК, разведки и безопасности, кибербезопасности, блок о европейской и евроатлантической интеграции и другие.

Напомним, соглашение подписали 23 февраля во Львове, оно стало первым таким соглашением Украины с государством, не входящим в G7.

Среди прочего, в соглашении закрепили поддержку развития морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров.

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Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия этого соглашения и с возможностью его продления по согласию сторон.

Также в соглашении традиционно зафиксировали механизм консультаций в течение 24 часов по запросу любой из сторон в случае будущего вооруженного нападения России.

На прошлой неделе похожие соглашения были заключены с Францией и Германией.

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