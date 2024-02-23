До списку переможниць "УП100. Сила жінок" увійшла ветеранка Андріана Арехта

"Українська правда" разом з незалежними експертами визначила сотню лідерок "УП100. Сила жінок"

Лідерка Жіночого ветеранського руху Андріана Арехта стала однією з переможниць у категорії "Захисниці".

З 2014 року Андріана стала учасницею російсько-української війни та у групі штурмовиків звільняла вісім населених пунктів Луганщини.

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Однією з причин виникнення ГО "Жіночий ветеранський рух" став запис у військовому квитку посади Арехти як швачки. Тоді вона разом з колегами домоглася законодавчих змін, в результаті чого жінки в українській армії змогли обіймати бойові посади.

Під час повномасштабного вторгнення військова брала участь у звільненні населених пунктів Київщини, Харківщини та Херсонщини. У 2022 році автомобіль, у якому Андріана їхала разом з побратимами, підірвався на ворожій міні. Військова вижила, проте отримала важкі поранення, внаслідок чого пережила не одну операцію. Зараз у її тілі чимало титанових пластин, одна з яких розташована у правій руці.

У інтервʼю американському телеканалу CNN Андріана наголошувала на тому, що увага до війни в Україні зі сторони світу знизилася, зокрема через початок війни в Ізраїлі. Також додала про те, що військова допомога США Україні є невід’ємною частиною війни проти Росії.

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"В Україні ми знаємо як боротися, як здобути нашу перемогу якнайшвидше. І ми гадаємо що Америка чудовий партнер, який візьме участь в українській перемозі разом з нами. Від так, ми просимо засоби протиповітряної оборони, далекобійні засоби, озброєння та амуніцію.

Я сподіваюся, що американці зрозуміють мене. Я борюся за життя", – поділилася Андріана Арехта.

Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до списку лідерок проєкту "УП100. Сила жінок".

Церемонія нагородження відбудеться 20 березня.