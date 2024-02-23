В список победительниц "УП100. Сила женщин" вошла ветеранка Андриана Арехта

"Украинская правда" вместе с независимыми экспертами определила сотню лидеров "УП100. Сила женщин"

Лидер Женского ветеранского движения Андриана Арехта стала одной из победительниц в категории "Защитницы".

С 2014 года Андриана стала участницей российско-украинской войны и в группе штурмовиков освобождала восемь населенных пунктов Луганщины.

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Одной из причин возникновения ОО "Женское ветеранское движение" стала запись в военном билете должности Арехты как швеи. Тогда она вместе с коллегами добилась законодательных изменений, в результате чего женщины в украинской армии смогли занимать боевые должности.

Во время полномасштабного вторжения военная участвовала в освобождении населенных пунктов Киевской, Харьковской и Херсонской областей. В 2022 году автомобиль, в котором Андриана ехала вместе с собратьями, подорвался на вражеской мине. Военная выжила, однако получила тяжелые ранения, в результате чего пережила не одну операцию. Сейчас в ее теле немало титановых пластин, одна из которых расположена в правой руке.

В интервью американскому телеканалу CNN Андриана отмечала, что внимание к войне в Украине со стороны мира снизилось, в частности из-за начала войны в Израиле. Также добавила, что военная помощь США Украине является неотъемлемой частью войны против России.

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"В Украине мы знаем как бороться, как получить нашу победу как можно быстрее. И мы думаем, что Америка замечательный партнер, который примет участие в украинской победе вместе с нами. От так, мы просим средства противовоздушной обороны, дальнобойные средства, вооружение и амуницию.

Я надеюсь, что американцы поймут меня. Я борюсь за жизнь", — поделилась Андриана Арехта.

Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".

Церемония награждения состоится 20 марта.