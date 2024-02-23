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Вовки завадили порушнику незаконно потрапити до Молдови: довелося кликати прикордонників

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 16:54
Вовки завадили порушнику незаконно потрапити до Молдови: довелося кликати прикордонників
фото ДПСУ

Звернення в месенджер служби "Довіра" Державної прикордонної служби України врятувало життя чоловіку, який намагався незаконно протрапити до Молдови.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Незвичне повідомлення надійшло в Telegram-бот служби "Довіра" Державної прикордонної служби України, з таким змістом: "Я хочу здатися. Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків". Також у листі вказувалось приблизне місце знаходження.

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Зазначається, що прикордонники Подільського загону негайно відреагували на повідомлення. Завдяки оперативності охоронців держрубежу, які застосували службового собаку, порушника затримали. Він перебував неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області.

Як з’ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону, однак йому завадили вовки.

Раніше прикордонники попереджали про можливу загрозу з боку хижаків, яка може спіткати поблизу кордону.

ВІДЕО ДНЯ

За спробу незаконного перетинання кордону, щодо затриманого було складено протокол про адміністративне правопорушення, а справу направлено до суду.

Теми: ухилянтикордонПрикордонна служба
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