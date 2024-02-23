Волки помешали нарушителю незаконно попасть в Молдову: пришлось звать пограничников

Обращение в мессенджер службы "Довіра" Государственной пограничной службы Украины спасло жизнь мужчине, который пытался незаконно пробраться в Молдову.

Источник: ГПСУ

Детали: Необычное сообщение поступило в Telegram-бот службы "Довіра" Государственной пограничной службы Украины, с таким содержанием: "Я хочу сдаться. Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков". Также в письме указывалось примерное место нахождения.

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Отмечается, что пограничники Подольского отряда немедленно отреагировали на сообщение. Благодаря оперативности охранников госграницы, которые применили служебную собаку, нарушитель был задержан. Он находился недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области.

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Как выяснилось, мужчина пытался незаконно попасть в Молдову через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы, однако ему помешали волки.

Ранее пограничники предупреждали о возможной угрозе со стороны хищников, которая может постигнуть вблизи границы.

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За попытку незаконного пересечения границы, в отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении, а дело направлено в суд.