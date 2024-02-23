Волки помешали нарушителю незаконно попасть в Молдову: пришлось звать пограничников
Обращение в мессенджер службы "Довіра" Государственной пограничной службы Украины спасло жизнь мужчине, который пытался незаконно пробраться в Молдову.
Источник: ГПСУ
Детали: Необычное сообщение поступило в Telegram-бот службы "Довіра" Государственной пограничной службы Украины, с таким содержанием: "Я хочу сдаться. Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков". Также в письме указывалось примерное место нахождения.
Отмечается, что пограничники Подольского отряда немедленно отреагировали на сообщение. Благодаря оперативности охранников госграницы, которые применили служебную собаку, нарушитель был задержан. Он находился недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области.
Как выяснилось, мужчина пытался незаконно попасть в Молдову через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы, однако ему помешали волки.
Ранее пограничники предупреждали о возможной угрозе со стороны хищников, которая может постигнуть вблизи границы.
За попытку незаконного пересечения границы, в отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении, а дело направлено в суд.