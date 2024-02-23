Угорські митники зупинили "дипломатичний" бус з цигарками, який їхав з України

Угорські митники затримали на кордоні при спробі перевезти з України велику партію цигарок чоловіка і жінку, яка мала дипломатичний імунітет.

Джерело: Mukachevo.net з посиланням на повідомлення Національної податкової та митної адміністрації Угорщини

Дослівно: "Мікроавтобус "Мерседес" із дипломатичним маркуванням прибув з України, і очевидно водій був впевнений, що уникне ретельного обшуку. Утім на митниці його автівку направили у вантажне приміщення, де й відбувся огляд. Адже була підозра, що саме на цьому автомобілі планувалося незаконно переправити до Угорщини велику кількість нелегальних сигарет.

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У якості прикриття виступала його попутниця, жінка, яка ідентифікувала себе за дипломатичним паспортом. Справді виявилося, що її чоловік є дипломатом. Також вона і водій заявили, що не перевозять товари, які підлягають обов'язковому декларуванню".

Деталі: Повідомляється, що двері вантажного відсіку автомобіля були опечатані лише паперовою биркою з українською печаткою про дипломатичний імунітет. Проте митникам таки вдалося обшукати автобус, під час чого в картонних коробках, обгорнутих у чорну фольгу, вони виявили загалом 141,5 тисяч пачок сигарет без маркування.

Згодом водія-українця фінансові слідчі Угорщини взяли під варту. Його підозрюють у вчиненні злочину із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Жінці, громадянці України, дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичний імунітет.