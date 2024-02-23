Венгерские таможенники остановили "дипломатический" бус с сигаретами, который ехал из Украины

Венгерские таможенники задержали на границе при попытке перевезти с Украины крупную партию сигарет мужчину и женщину, которая имела дипломатический иммунитет.

Источник: Mukachevo.net со ссылкой на сообщение Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии

Дословно: "Микроавтобус "Мерседес" с дипломатической маркировкой прибыл из Украины, и очевидно водитель был уверен, что избежит тщательного обыска. Впрочем, на таможне его машину направили в грузовое помещение, где и состоялся осмотр. Ведь было подозрение, что именно на этом автомобиле планировалось незаконно переправить в Венгрию большое количество нелегальных сигарет.

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В качестве прикрытия выступала его попутчица, женщина, которая идентифицировала себя по дипломатическому паспорту. Действительно оказалось, что ее муж является дипломатом. Также она и водитель заявили, что не перевозят товары, подлежащие обязательному декларированию".

Детали: Сообщается, что двери грузового отсека автомобиля были опечатаны только бумажной биркой с украинской печатью о дипломатическом иммунитете. Однако таможенникам удалось обыскать автобус, во время чего в картонных коробках, обернутых в черную фольгу, они обнаружили всего 141,5 тысяч пачек сигарет без маркировки.

Впоследствии водителя-украинца финансовые следователи Венгрии взяли под стражу. Его подозревают в совершении преступления с причинением материального ущерба в особо крупных размерах. Женщине, гражданке Украины, позволили свободно покинуть место происшествия из-за ее дипломатического иммунитета.