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Лідери ЄС до річниці вторгнення РФ пообіцяли допомогти Україні покласти край війні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 18:28
Лідери ЄС до річниці вторгнення РФ пообіцяли допомогти Україні покласти край війні
Фото: Getty Images

Голова Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Метсола до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну оприлюднили спільну заяву, в якій обіцяють допомогу, щоб покласти край війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст заяви

Деталі: У тексті лідери ЄС обіцяють підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Вони покладають відповідальність за війну на РФ та її лідерів.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості притягнути їх до відповідальності, в тому числі за злочин агресії", – підкреслюють лідери ЄС.

В ЄС обіцяють підтримувати Україну у цій війні стільки, скільки буде потрібно "заради народу України, заради миру і безпеки в Європі та міжнародного порядку".

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"Європейський Союз продовжуватиме надавати потужну і непохитну політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свій народ, свої міста та критично важливу інфраструктуру, відновити свою територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей і покласти край війні", – йдеться у заяві.

Також лідери ЄС обіцяють забезпечувати Україну необхідною військовою допомогою, зокрема, постачати критично необхідні боєприпаси та ракети.

"Ми вжили безпрецедентних заходів на рівні ЄС для нарощування виробництва європейської оборонної промисловості, і ми продовжимо збільшувати потужності, що дозволить нам посилити нашу військову підтримку і співпрацю з Україною, одночасно зміцнюючи нашу обороноздатність і європейський суверенітет", – підкреслюється в заяві.

Лідери ЄС також пообіцяли працювати над майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки, які допоможуть Україні захистити себе у майбутньому, а також посилити санкційний тиск на РФ.

Нагадаємо, що країни-члени ЄС не змогли погодити текст спільної заяви до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну через позицію Угорщини, тому її формат довелось змінити.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк раніше писав, що Угорщина заблокувала текст, бо не згодна з певними формулюваннями заяви.

Тому заява до річниці великої війни була оприлюднена від імені Мішеля, фон дер Ляєн і Метсоли.

Теми: ЄСвійна
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