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Під санкції Євросоюзу потрапила "оборонка" РФ, колаборанти й міністр оборони КНДР

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 18:13
Під санкції Євросоюзу потрапила оборонка РФ, колаборанти й міністр оборони КНДР
Фото: Getty Images

В Офіційному журналі Європейського Союзу ввечері 23 лютого був опублікований детальний перелік фізичних та юридичних осіб, на які були накладені санкції до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Більшість санкційних позицій у списку ЄС стосуються підприємств військово-промислового комплексу Росії та їхніх керівників.

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Також санкції були запроваджені проти близько двох десятків колаборантів, які обіймають "посади" в маріонеткових "адміністраціях" окупованої частини Херсонської області та Криму, та губернаторів російських Пензенської, Рязанської, Бєлгородської й Тульської областей.

У списку присутні імена голови "парламенту" терористичного утворення "ДНР" Артема Жоги, якому Владімір Путін "несподівано" оголосив про наміри "переобратись" у 2024 році, та заступник міністра оборони РФ Алексєй Криворучко.

Пакет санкцій ЄС також стосується до десятка людей, причетних до вивезення українських дітей із окупованих територій. Це зокрема голова Білоруського Червоного хреста Дмитрій Шевцов, дружина російського депутата Леоніда Слуцького Інна Варламова (вони незаконно всиновили двох українських дітей) і так звані "омбудсмени" терористичних утворень "ЛНР" і "ДНР".

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Зрештою, Євросоюз наклав санкції на міністра оборони Північної Кореї Кан Сунь Нама та Генеральне ракетне бюро, що базується в Пхеньяні.

Як повідомлялось, 23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.

А президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

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