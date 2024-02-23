У частині областей оголошували повітряну тривогу через безпілотники і ракети

Російські війська увечері 23 лютого запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА з різних напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: За даними військових, ворожі БпЛА прямували в районі Кременчуцького водосховища у напрямку Черкас. Також у Високопільському районі Херсонської області, західним курсом.

Реклама:

Пізніше про небезпеку попередили жителів Білгород-Дністровського району Одеської області.

О 21:17 Повітряні сили повідомили, що БпЛА облітає Одещину, курс північно-східний, в Лиманському районі Одеської області, курс північний, декілька груп в Бобринецькому районі Кіровоградської області, курс західний/північно-західний і БпЛА (імовірно розвідувальний) в Золотоніському районі Черкаської області, курс північно-західний.

О 21:26 повітряну тривогу оголосили на Київщині.

ВІДЕО ДНЯ

О 21:46 тривога поширилась і на Київ.

О 22:01 повідомили про БпЛА "Shahed" в Кіровоградській області, кусом на Кропивницький, Миронівському районі Київської області, курс північно-західний (Обухів), у Броварському районі Київської області. Постійно змінює курс.

Також військові попередили про ракети в напрямку Кропивницького та Кривого Рогу. У Кропивницькому повідомили про вибухи кореспонденти Суспільного.

О 22:44 повідомили, що БпЛА в районі Василькова Київської області та в північній частині Київського водосховища, курс північно-західний.

Станом на 23:54 повітряна тривога залишилась у Херсонській та Миколаївській областях.

О 00:23 24 лютого повітряну тривогу скасували у Херсонській та Миколаївській областях.