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У частині областей оголошували повітряну тривогу через безпілотники і ракети

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 лютого 2024, 22:23
У частині областей оголошували повітряну тривогу через безпілотники і ракети
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російські війська увечері 23 лютого запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА з різних напрямків. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: За даними військових, ворожі БпЛА прямували в районі Кременчуцького водосховища у напрямку Черкас. Також у Високопільському районі Херсонської області, західним курсом.

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Пізніше про небезпеку попередили жителів Білгород-Дністровського району Одеської області.

О 21:17 Повітряні сили повідомили, що БпЛА облітає Одещину, курс північно-східний, в Лиманському районі Одеської області, курс північний, декілька груп в Бобринецькому районі Кіровоградської області, курс західний/північно-західний і БпЛА (імовірно розвідувальний) в Золотоніському районі Черкаської області, курс північно-західний.

О 21:26 повітряну тривогу оголосили на Київщині. 

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О 21:46 тривога поширилась і на Київ. 

О 22:01 повідомили про БпЛА "Shahed" в Кіровоградській області, кусом на Кропивницький,  Миронівському районі Київської області, курс північно-західний (Обухів), у Броварському районі Київської області. Постійно змінює курс.

Також військові попередили про ракети в напрямку Кропивницького та Кривого Рогу. У Кропивницькому повідомили про вибухи кореспонденти Суспільного. 

О 22:44 повідомили, що БпЛА в районі Василькова Київської області та в північній частині Київського водосховища, курс північно-західний.

Станом на 23:54 повітряна тривога залишилась у Херсонській та Миколаївській областях. 

О 00:23 24 лютого повітряну тривогу скасували у Херсонській та Миколаївській областях. 

Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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