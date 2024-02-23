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В части областей объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников и ракет

Татьяна ОлейникПятница, 23 февраля 2024, 22:23
В части областей объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников и ракет
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 23 февраля запустили на территорию Украины несколько групп ударных БПЛА по разным направлениям.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По данным военных, вражеские БпЛА направлялись в районе Кременчугского водохранилища в направлении Черкасс. Также в Высокопольском районе Херсонской области, западным курсом.

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Позже об опасности предупредили жителей Белгород-Днестровского района Одесской области.

В 21:17 Воздушные силы сообщили, что БпЛА облетает Одесщину, курс северо-восточный, в Лиманском районе Одесской области, курс северный, несколько групп в Бобринецком районе Кировоградской области, курс западный/северо-западный и БпЛА (вероятно разведывательный) Черкасской области, курс северо-западный.

В 21:26 воздушную тревогу объявили в Киевской области.

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В 21:46 тревога распространилась и на Киев.

В 22:01 сообщили о БпЛА "Shahed" в Кировоградской области, кусом на Кропивницкий, Мироновском районе Киевской области, курс северо-западный (Обухов), в Броварском районе Киевской области. Постоянно меняет курс.

Также военные предупредили о ракетах в направлении Кропивницкого и Кривого Рога. В Кропивницком сообщили о взрывах корреспонденты "Суспильного".

В 22:44 сообщили, что БпЛА в районе Василькова в Киевской области и в северной части Киевского водохранилища, курс северо-западный.

По состоянию на 23.54 воздушная тревога осталась в Херсонской и Николаевской областях.

В 00:23 24 февраля воздушную тревогу отменили в Херсонской и Николаевской областях.

Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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