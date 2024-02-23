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Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 лютого 2024, 23:42
Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні
Ллойд Остін. Andrew Caballero-Reynolds - Pool/Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін зробив нагоду до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні.

Джерело: заява Остіна на сайті Міноборони США, Голос Америки

Пряма мова: "Попереду на Україну чекає важка боротьба. Я закликаю членів Конгресу діяти швидко, щоб ухвалити законопроєкт про національну безпеку, щоб переконатися, що українські війська мають те, що їм потрібно, для захисту своєї країни та своїх громадян від жорстокості Росії, і щоб надіслати рішуче повідомлення США про незмінну прихильність свободі в Україні".

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Деталі: Остін також прозвітував, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни міжнародної коаліції виділили понад 87 мільярдів доларів безпекової допомоги.

Він наголосив, що війна Росії загрожує не лише європейській безпеці, а й країнам за межами Європи.

Пряма мова: "Ми повинні продовжувати бути відвертими з американським народом щодо того, що стоїть на кону в Україні. Війна Кремля становить пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами. Світ стане небезпечнішим, якщо Путін і його однодумці-автократи вирішать, що вони можуть стерти демократію з карти світу та змусити вільних людей жити в страху".

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Теми: СШАдопомога Українівійна
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