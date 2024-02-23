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Остин призвал Конгресс США поддержать законопроект о помощи Украине

Татьяна ОлейникПятница, 23 февраля 2024, 23:42
Остин призвал Конгресс США поддержать законопроект о помощи Украине
Ллойд Остин. Andrew Caballero-Reynolds - Pool/Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин сделал возможность ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и призвал Конгресс США поддержать законопроект о помощи Украине.

Источник: заявление Остина на сайте Минобороны США, Голос Америки

Прямая речь: "Впереди Украины ждет тяжелая борьба. Я призываю членов Конгресса действовать быстро, чтобы принять законопроект о национальной безопасности, чтобы убедиться, что украинские войска имеют то, что им нужно, для защиты своей страны и своих граждан от жестокости России, и чтобы прислать решительное сообщение США о неизменной приверженности свободе в Украине".

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Детали: Остин также отчитался, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину страны международной коалиции выделили более 87 миллиардов долларов помощи безопасности.

Он подчеркнул, что война России угрожает не только европейской безопасности, но и странам за пределами Европы.

Прямая речь: "Мы должны продолжать быть откровенными с американским народом по поводу того, что стоит на кону в Украине. Война Кремля представляет прямую угрозу безопасности в Европе и за ее пределами. Мир станет опаснее, если Путин и его единомышленники-автократы решат, что они могут стереть демократию с карты мира и заставить свободных людей жить в страхе".

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Темы: СШАпомощь Украиневойна
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