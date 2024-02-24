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У США розбився військовий вертоліт: двоє загиблих

Ольга Глущенко Субота, 24 лютого 2024, 06:58
У США розбився військовий вертоліт: двоє загиблих
AH-64 Apache, ілюстративне фото Міноборони США

В американському штаті Міссісіпі розбився гелікоптер американської національної гвардії Apache AH-64, загинули двоє військових.

Джерело: Нацгвардія Міссісіпі у Facebook

Деталі: У повідомленні зазначається, що вертоліт AH-64 Apache здійснював плановий тренувальний політ.

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У результаті авіакатастрофи загинули двоє військовослужбовців, які перебували на борту гелікоптера.

Зазначається, що "як і всі нещасні випадки, цей інцидент будуть розслідувати".

Теми: СШАавіа
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