У США розбився військовий вертоліт: двоє загиблих

В американському штаті Міссісіпі розбився гелікоптер американської національної гвардії Apache AH-64, загинули двоє військових.

Джерело: Нацгвардія Міссісіпі у Facebook

Деталі: У повідомленні зазначається, що вертоліт AH-64 Apache здійснював плановий тренувальний політ.

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У результаті авіакатастрофи загинули двоє військовослужбовців, які перебували на борту гелікоптера.

Зазначається, що "як і всі нещасні випадки, цей інцидент будуть розслідувати".