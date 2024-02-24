В США разбился военный вертолет: двое погибших
Суббота, 24 февраля 2024, 06:58
В американском штате Миссисипи разбился вертолет американской национальной гвардии Apache AH-64, погибли двое военных.
Источник: Нацгвардия Миссисипи в Facebook
Детали: В сообщении отмечается, что вертолет AH-64 Apache осуществлял плановый тренировочный полет.
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В результате авиакатастрофы погибли двое военнослужащих, находившихся на борту вертолета.
Отмечается, что "как и все несчастные случаи, этот инцидент будут расследовать".