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В США разбился военный вертолет: двое погибших

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 февраля 2024, 06:58
В США разбился военный вертолет: двое погибших
AH-64 Apache, иллюстративное фото Минобороны США

В американском штате Миссисипи разбился вертолет американской национальной гвардии Apache AH-64, погибли двое военных.

Источник: Нацгвардия Миссисипи в Facebook

Детали: В сообщении отмечается, что вертолет AH-64 Apache осуществлял плановый тренировочный полет.

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В результате авиакатастрофы погибли двое военнослужащих, находившихся на борту вертолета.

Отмечается, что "как и все несчастные случаи, этот инцидент будут расследовать".

Темы: СШАавиа
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