В США разбился военный вертолет: двое погибших

В американском штате Миссисипи разбился вертолет американской национальной гвардии Apache AH-64, погибли двое военных.

Источник: Нацгвардия Миссисипи в Facebook

Детали: В сообщении отмечается, что вертолет AH-64 Apache осуществлял плановый тренировочный полет.

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В результате авиакатастрофы погибли двое военнослужащих, находившихся на борту вертолета.

Отмечается, что "как и все несчастные случаи, этот инцидент будут расследовать".