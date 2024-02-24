Росіяни посилили обстріли Запорізької області, є поранені цивільні – ОВА

Російські окупанти посилили обстріли Запорізької області, повідомили в ОВА.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова:"Рашисти посилили обстріли Запорізької області і поранили двох людей.

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У селі Таврійське ворог поцілив у приватний будинок. Постраждала молода сімейна пара - 26-річний чоловік та 28-річна жінка. Подружжя у лікарні.

Загалом за добу ворог наніс 614 ударів по 11 населених пунктах регіону".

Деталі: За даними ОВА, окупанти атакували 86 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку, здійснили 46 РСЗВ-обстрілів Роботиного й Малої Токмачки, а також вгатили 12 авіаснарядами по Оріхову, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці.

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Окрім того, 470 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Преображенки, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.