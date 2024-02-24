У Москві помер голова Верховного суду РФ

У Москві у віці 80 років помер голова Верховного суду РФ В'ячеслав Лебедєв.

Джерело: пресслужба суду, "Коммерсантъ", "Настоящее время"

Деталі: У Верховному суді повідомило, що причиною смерті стала довга і тривала хвороба.

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ЗМІ пишуть, що йдеться про онкологію.

Довідково: Лебедєву було 80 років. Він очолював Верховний суд Росії з 1991 року. До цього два роки обіймав посаду голови Верховного суду РРФСР, а перед цим очолював Московський міський суд у 1986-1989 роках.

Під час роботи в Мосміськсуді брав участь у винесенні обвинувальних вироків у кримінальних справах про здійснення "антирадянської" діяльності.