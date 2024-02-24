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В Москве умер глава Верховного суда РФ

Роман ПетренкоСуббота, 24 февраля 2024, 11:33
В Москве умер глава Верховного суда РФ
фото: тасс

В Москве в возрасте 80 лет умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Источник: пресс-служба суда, "Коммерсантъ", "Настоящее время"

Детали: В Верховном суде сообщил, что причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь.

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СМИ пишут, что речь идет об онкологии.

Справка: Лебедеву было 80 лет. Он возглавлял Верховный суд России с 1991 года. До этого два года занимал пост главы Верховного суда РСФСР, а перед этим возглавлял Московский городской суд в 1986-1989 годах.

Во время работы в Мосгорсуде участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении "антисоветской" деятельности.

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Темы: Росcиясуд
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