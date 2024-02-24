Зеленський вручив нагороди оборонцям аеропорту "Антонов"

Президент Володимир Зеленський за участі президентки Єврокомісії та голів урядів Італії, Канади та Бельгії зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту "Антонов" на початку повномасштабної війни, та вручив державні нагороди.

Джерело: сайт президента

Деталі: Захід відбувся на території аеропорту "Антонов" біля міста Гостомеля на Київщині.

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У церемонії також узяли участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні, прем’єрміністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо, прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо.

Також були присутні прем’єр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, начальник ГУР Кирило Буданов.

фото ОП

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ми – у символічному місці, у Гостомелі. Саме тут Путін хотів виграти битву за нашу столицю, битву за Київ – ключову битву того бліцкригу, який він планував. І саме тут він зазнав першої й фундаментальної поразки. Коли наші воїни знищили десант російських убивць і не дали Росії створити тут її плацдарм, світ побачив найголовніше. Побачив, що будь-яке зло може бути розбитим. І російське – не виняток".

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"Єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор. А сміливість – звичайна народна сміливість – перегортає навіть такі сторінки історії, які, здавалося, ніколи не завершаться. Українці не зрадили своєї незалежності. Світ не схибив, не помилився та підтримав Україну".

Більше деталей: Президент висловив переконання, що всі російські вбивці, починаючи з президента Путіна, обов’язково відповідатимуть за скоєне в Україні.

Зеленський вручив орден "Золота Зірка" Герою України, майстер-сержанту Ігорю Грищенку, капітану Максиму Данильчуку, підполковнику Олександру Долейку, старшому сержанту Іллі Жеведю, капітану морської охорони Державної прикордонної служби Петру Мельнику, командиру мінометної батареї ЗСУ старшому сержанту Денису Чубареву.

Крім того, він вручив відзнаки президента "Хрест бойових заслуг" підполковнику Олегу Дмитришину, молодшому сержанту Сергію Добку, сержанту Олені Дубині та солдату Дмитру Ковальському. Президент також вручив захисникам України ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів і відзнаку "Іменна вогнепальна зброя".

Перед цим на Михайлівській площі Зеленський разом із президенткою Єврокомісії та головами урядів Італії, Канади та Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників України.