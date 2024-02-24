Зеленский вручил награды защитникам аэропорта "Антонов"

Президент Владимир Зеленский при участии президента Еврокомиссии и глав правительств Италии, Канады и Бельгии встретился с военнослужащими, которые принимали участие в обороне аэропорта "Антонов" в начале полномасштабной войны, и вручил государственные награды.

Источник: сайт президента

Детали: Мероприятие состоялось на территории аэропорта "Антонов" возле города Гостомель Киевской области.

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В церемонии также приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони, премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Также присутствовали премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, начальник ГУР Кирилл Буданов.

фото ОП

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы – в символическом месте, в Гостомеле. Именно здесь Путин хотел выиграть битву за нашу столицу, битву за Киев – ключевую битву того блицкрига, который он планировал. И именно здесь он потерпел первое и фундаментальное поражение. Когда наши воины уничтожили десант российских убийц и не дали России создать здесь ее плацдарм, мир увидел самое главное. Увидел, что любое зло может быть разбито. И российское – не исключение".

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"Единение людей может сделать больше, чем любой диктатор. А смелость – обычная народная смелость – переворачивает даже такие страницы истории, которые, казалось, никогда не завершатся. Украинцы не предали свою независимость. Мир не ошибся, не ошибся и поддержал Украину".

Больше деталей: Президент выразил убеждение, что все российские убийцы, начиная с президента Путина, обязательно ответят за содеянное в Украине.

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, мастер-сержанту Игорю Грищенко, капитану Максиму Данильчуку, подполковнику Александру Долейко, старшему сержанту Илье Жеведю, капитану морской охраны Государственной пограничной службы Петру Мельнику, командиру минометной батареи ВСУ старшему сержанту Денису Чубареву.

Кроме того, он вручил награды президента "Крест боевых заслуг" подполковнику Олегу Дмитришину, младшему сержанту Сергею Добко, сержанту Елене Дубине и солдату Дмитрию Ковальскому. Президент также вручил защитникам Украины ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" II и III степеней и награду "Именное огнестрельное оружие".

Перед этим на Михайловской площади Зеленский вместе с президентом Еврокомиссии и главами правительств Италии, Канады и Бельгии почтили память павших защитников Украины.