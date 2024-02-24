Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский вручил награды защитникам аэропорта "Антонов"

Катерина ТищенкоСуббота, 24 февраля 2024, 16:26
Зеленский вручил награды защитникам аэропорта Антонов
Зеленский вручает награду 24 февраля 2024 года, фото ОП

Президент Владимир Зеленский при участии президента Еврокомиссии и глав правительств Италии, Канады и Бельгии встретился с военнослужащими, которые принимали участие в обороне аэропорта "Антонов" в начале полномасштабной войны, и вручил государственные награды.

Источник: сайт президента

Детали: Мероприятие состоялось на территории аэропорта "Антонов" возле города Гостомель Киевской области.

Реклама:

В церемонии также приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони, премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Также присутствовали премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, начальник ГУР Кирилл Буданов.

фото ОП
фото ОП

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы – в символическом месте, в Гостомеле. Именно здесь Путин хотел выиграть битву за нашу столицу, битву за Киев – ключевую битву того блицкрига, который он планировал. И именно здесь он потерпел первое и фундаментальное поражение. Когда наши воины уничтожили десант российских убийц и не дали России создать здесь ее плацдарм, мир увидел самое главное. Увидел, что любое зло может быть разбито. И российское – не исключение".

ВИДЕО ДНЯ

"Единение людей может сделать больше, чем любой диктатор. А смелость – обычная народная смелость – переворачивает даже такие страницы истории, которые, казалось, никогда не завершатся. Украинцы не предали свою независимость. Мир не ошибся, не ошибся и поддержал Украину".

Больше деталей: Президент выразил убеждение, что все российские убийцы, начиная с президента Путина, обязательно ответят за содеянное в Украине.

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, мастер-сержанту Игорю Грищенко, капитану Максиму Данильчуку, подполковнику Александру Долейко, старшему сержанту Илье Жеведю, капитану морской охраны Государственной пограничной службы Петру Мельнику, командиру минометной батареи ВСУ старшему сержанту Денису Чубареву.

Кроме того, он вручил награды президента "Крест боевых заслуг" подполковнику Олегу Дмитришину, младшему сержанту Сергею Добко, сержанту Елене Дубине и солдату Дмитрию Ковальскому. Президент также вручил защитникам Украины ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" II и III степеней и награду "Именное огнестрельное оружие".

Перед этим на Михайловской площади Зеленский вместе с президентом Еврокомиссии и главами правительств Италии, Канады и Бельгии почтили память павших защитников Украины.

Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Зеленский
Украина и Италия подписали соглашение по безопасности
Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам в годовщину большой войны
Делегация Сената США встретилась с Зеленским, Умеровым и Сырским
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: