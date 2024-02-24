Голова МЗС Німеччини приїхала до Одеси

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибула з неоголошеним візитом до Одеси.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Бербок прибула в Одесу разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Це її шоста поїздка в Україну з початку повномасштабної російської агресії.

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Під час спілкування із журналістами Кулеба підкреслив, що "всі рішення, необхідні для перемоги України, будуть ухвалені", і що Німеччина "відіграватиме тут головну роль".

"Путін 731 день, два роки, хотів зламати народ України. Українці ніколи не були більш згуртованими, ми, як європейці, ніколи не були більш згуртованими", – додав голова українського МЗС.

Його німецька колега додала, що Німеччина робить для підтримки України все "з усвідомленням, що це могло б статись із нами".

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Бербок і Кулеба відвідали порт Одеси та Спасо-Преображенський собор, які зазнали руйнувань після російських обстрілів.

Що передувало: До Києва у другу річницю повномасштабної війни прибули прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, бельгійський прем’єр Александр де Кроо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Приїхав також колишній прем’єр Британії Борис Джонсон.

Крім того, протягом 24 лютого лідери, очільники МЗС та дипломати країн Заходу опублікували численні заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловили солідарність з Україною.