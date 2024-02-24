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Глава МИД Германии приехала в Одессу

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 20:17
Глава МИД Германии приехала в Одессу
Анналена Бербок, фото picture alliance via Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыла с необъявленным визитом в Одессу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Бербок прибыла в Одессу вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Это ее шестая поездка в Украину с начала полномасштабной российской агрессии.

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Во время общения с журналистами Кулеба подчеркнул, что "все решения, необходимые для победы Украины, будут приняты", и что Германия "будет играть здесь главную роль".

"Путин 731 день, два года, хотел сломать народ Украины. Украинцы никогда не были более сплоченными, мы, как европейцы, никогда не были более сплоченными", – добавил глава украинского МИД.

Его немецкий коллега добавила, что Германия делает для поддержки Украины все "с осознанием, что это могло бы произойти с нами".

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Бербок и Кулеба посетили порт Одессы и Спасо-Преображенский собор, которые подверглись разрушениям после российских обстрелов.

Что предшествовало: Киев во вторую годовщину полномасштабной войны прибыли премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Италии Джорджия Мелони, бельгийский премьер Александр де Кроо, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Приехал также бывший премьер Британии Борис Джонсон.

Кроме того, в течение 24 февраля лидеры, руководители МИД и дипломаты стран Запада опубликовали многочисленные заявления и видеообращения в связи со 2-й годовщиной начала полномасштабной войны и выразили солидарность с Украиной.

Темы: ГерманияОдесса
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