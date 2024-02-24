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G7 обіцяє задовольнити "нагальні потреби" України й ніколи не визнавати псевдовиборів

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 24 лютого 2024, 21:11
G7 обіцяє задовольнити нагальні потреби України й ніколи не визнавати псевдовиборів
ілюстративне фото Getty Images

Лідери країн "Групи семи" за підсумками онлайн-саміту 24 лютого пообіцяли допомогти задовольнити "нагальні фінансові потреби" України, ніколи не визнавати псевдовиборів на окупованих територіях, а також продовжувати підтримувати українських переміщених осіб і біженців.

Джерело: спільна заява лідерів G7, яка опинилась у розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Підписанти наголошують, що Росія "не повинна досягти успіху в руйнуванні української економіки, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою".

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"Ми допоможемо Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби, а також допоможемо іншим вразливим країнам, які серйозно постраждали від наслідків російської війни", – наголошують вони.

Лідери "Групи семи" в цьому зв’язку привітали ухвалення Європейським Союзом чотирирічної програми макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро, а також швидке надання Японією своєї бюджетної підтримки в першому кварталі 2024 року та фінансування, про яке оголосила Канада.

"Ми закликаємо схвалити додаткову підтримку для покриття бюджетного дефіциту, що залишився в Україні на 2024 рік", – додали лідери.

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Крім того, G7 повторно зобов’язалась сприяти відбудові України, для чого буде далі співпрацювати з ключовими донорами й проведе нові конференції з відбудови в Берліні у 2024 році та в Римі – у 2025-му.

Також лідери держав-членів "Групи семи" зобов'язались ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.

"Ми ніколи не визнаємо так звані "вибори", як минулі, так і майбутні, проведені Росією на території України, а також їхні результати. Заява Росії про намір провести голосування на своїх президентських виборах в українських регіонах є обурливим порушенням суверенітету України", – підкреслюють лідери G7.

Вони також обіцяють докладати зусиль для притягнення РФ та її громадян до відповідальності за злочини проти України, зокрема і через спеціальний трибунал, звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних і військовополонених.

"Ми продовжуватимемо підтримувати українських переміщених осіб і біженців та захищати тих, хто цього потребує. Ми підтверджуємо нашу підтримку Реєстру збитків Ради Європи для України", – додали голови країн G7.

Теми: G7допомога Україні
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