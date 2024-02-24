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G7 обещает удовлетворить "насущные потребности" Украины и никогда не признавать псевдовыборы

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 21:11
G7 обещает удовлетворить насущные потребности Украины и никогда не признавать псевдовыборы
иллюстративное фото Getty Images

Лидеры стран "Группы семи" по итогам онлайн-саммита 24 февраля пообещали помочь удовлетворить "насущные финансовые потребности" Украины, никогда не признавать псевдовыборы на оккупированных территориях, а также продолжать поддерживать украинских перемещенных лиц и беженцев.

Источник: совместное заявление лидеров G7, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Подписанты заявления отмечают, что Россия "не должна достичь успеха в разрушении украинской экономики, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя".

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"Мы поможем Украине удовлетворить ее насущные финансовые потребности, а также поможем другим уязвимым странам, которые серьезно пострадали от последствий российской войны", – отмечают они.

Лидеры "Группы семи" в этой связи приветствовали принятие Европейским Союзом четырехлетней программы макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро, а также быстрое предоставление Японией своей бюджетной поддержки в первом квартале 2024 года и финансирование, о котором объявила Канада.

"Мы призываем одобрить дополнительную поддержку для покрытия бюджетного дефицита, оставшегося в Украине на 2024 год", – добавили лидеры.

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Кроме того, G7 повторно обязалась способствовать восстановлению Украины, для чего будет дальше сотрудничать с ключевыми донорами и проведет новые конференции по восстановлению в Берлине в 2024 году и в Риме – в 2025-м.

Также лидеры государств-членов "Группы семи" обязались никогда не признавать результатов так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.

"Мы никогда не признаем так называемые "выборы", как прошлые, так и будущие, проведенные Россией на территории Украины, а также их результаты. Заявление России о намерении провести голосование на своих президентских выборах в украинских регионах является возмутительным нарушением суверенитета Украины", – подчеркивают лидеры G7.

Они также обещают прилагать усилия для привлечения РФ и ее граждан к ответственности за преступления против Украины, в том числе и через специальный трибунал, освобождения незаконно удерживаемых Россией гражданских и военнопленных.

"Мы будем продолжать поддерживать украинских перемещенных лиц и беженцев и защищать тех, кто в этом нуждается. Мы подтверждаем нашу поддержку Реестра убытков Совета Европы для Украины", – добавили главы стран G7.

Темы: G7помощь Украине
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