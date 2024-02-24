G7 обіцяє посилювати санкції й блокувати активи РФ до кінця війни

Лідери "Групи семи" продовжуватимуть позбавляти Росію доходів для ведення повномасштабної війни проти України та карати треті країни, які їй допомагають у цьому, а також блокуватимуть активи РФ до кінця війни.

Джерело: спільна заява лідерів G7 за підсумками онлайн-саміту 24 лютого, яка опинилась у розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Підписанти заяви обіцяють докладати зусиль, аби посилювати санкції проти Росії та перешкоджати їхньому ухилянню.

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Дослівно: "Ми запровадимо додаткові санкції проти компаній і фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати зброю або ключові компоненти для неї. Ми також запровадимо санкції проти тих, хто допомагає Росії придбати інструменти та інше обладнання, які сприяють російському виробництву зброї або військово-промисловому розвитку".

Більше деталей: У цьому контексті лідери "Групи семи" окремо згадують про позбавлення Росії доходів від продажу енергоносіїв, передусім нафти. Також вони обіцяють накладати санкції проти суб’єктів із третіх країн, які допомагають РФ вести війну проти України.

"Фінансові установи та інші суб'єкти, які сприяють Росії у придбанні предметів чи обладнання для її оборонної промислової бази, підтримують дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", – наголошують вони.

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При цьому в заяві окремо згадується Північна Корея, яка передала Росії балістичні ракети в порушення санкцій ООН, Іран та Китай, чиї компанії продавали Москві товари подвійного призначення.

Лідери "Групи семи" також підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Очільники держав G7 наголосили, що Росія "не має права вирішувати, чи буде вона платити за збитки, завдані їй в Україні, і коли саме".

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні", – додали вони.

Підписанти заяви привітали ухвалення в Євросоюзі механізму зберігання надприбутків від доходів з росактивів і заохочують "подальші кроки, спрямовані на їхнє використання відповідно до договірних зобов'язань та чинного законодавства".

Лідери G7 пообіцяли повернутись до цього питання на саміті в італійській Апулії, який, як відомо, відбудеться 13-15 червня.