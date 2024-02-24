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G7 обещает усиливать санкции и блокировать активы РФ до конца войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 21:45
G7 обещает усиливать санкции и блокировать активы РФ до конца войны
флаги стран g7, иллюстративное фото Getty Images

Лидеры "Группы семи" будут продолжать лишать Россию доходов для ведения полномасштабной войны против Украины и наказывать третьи страны, которые ей помогают в этом, а также блокировать активы РФ до конца войны.

Источник: совместное заявление лидеров G7 по итогам онлайн-саммита 24 февраля, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Подписанты заявления обещают прилагать усилия, чтобы усиливать санкции против России и препятствовать их уклонению.

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Дословно: "Мы введем дополнительные санкции против компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или ключевые компоненты для него. Мы также введем санкции против тех, кто помогает России приобрести инструменты и другое оборудование, которые способствуют российскому производству оружия или военно-промышленному развитию".

Больше деталей: В этом контексте лидеры "Группы семи" отдельно упоминают о лишении России доходов от продажи энергоносителей, прежде всего нефти. Также они обещают накладывать санкции против субъектов из третьих стран, которые помогают РФ вести войну против Украины.

"Финансовые учреждения и другие субъекты, которые способствуют России в приобретении предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отмечают они.

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При этом в заявлении отдельно упоминается Северная Корея, которая передала России баллистические ракеты в нарушение санкций ООН, Иран и Китай, чьи компании продавали Москве товары двойного назначения.

Лидеры "Группы семи" также подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Руководители государств "Группы семи" отметили, что Россия "не имеет права решать, будет ли она платить за ущерб, нанесенный ей в Украине, и когда именно".

"Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине".

Подписанты заявления приветствовали принятие в Евросоюзе механизма хранения сверхприбылей от доходов с росактивов и поощряют "дальнейшие шаги, направленные на их использование в соответствии с договорными обязательствами и действующим законодательством".

Лидеры G7 пообещали вернуться к этому вопросу на саммите в итальянской Апулии, который, как известно, состоится 13-15 июня.

Темы: G7санкции
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