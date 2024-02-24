Десятки світових зірок звернулися до українців у другу річницю великої війни
Субота, 24 лютого 2024, 23:58
Понад 30 світових зірок звернулися до українців зі словами підтримки у другу річницю повномасштабної війни.
Джерело: фандрейзингова платформа United24
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Дослівно: "Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons, Боно, Гіларі Свенк, Вігго Мортенсен, Емма Томпсон, Стівен Фрай — понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки.
Дякуємо кожному, хто був з Україною впродовж цих двох років. Дякуємо кожному, хто залишається з нами".
Деталі: На опублікованому відео зірки підтримують українців у боротьбі проти агресії РФ, деякі з них говорять українською "Слава Україні!".
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