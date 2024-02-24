Десятки світових зірок звернулися до українців у другу річницю великої війни

Роберт де Ніро у зверненні до українців, скріншот відео

Понад 30 світових зірок звернулися до українців зі словами підтримки у другу річницю повномасштабної війни.

Джерело: фандрейзингова платформа United24

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Дослівно: "Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons, Боно, Гіларі Свенк, Вігго Мортенсен, Емма Томпсон, Стівен Фрай — понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки.

Дякуємо кожному, хто був з Україною впродовж цих двох років. Дякуємо кожному, хто залишається з нами".

Деталі: На опублікованому відео зірки підтримують українців у боротьбі проти агресії РФ, деякі з них говорять українською "Слава Україні!".