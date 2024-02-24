Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Десятки світових зірок звернулися до українців у другу річницю великої війни

Катерина ТищенкоСубота, 24 лютого 2024, 23:58
Десятки світових зірок звернулися до українців у другу річницю великої війни
Роберт де Ніро у зверненні до українців, скріншот відео

Понад 30 світових зірок звернулися до українців зі словами підтримки у другу річницю повномасштабної війни.

Джерело: фандрейзингова платформа United24

Реклама:

Дослівно: "Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons, Боно, Гіларі Свенк, Вігго Мортенсен, Емма Томпсон, Стівен Фрай — понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки.

Дякуємо кожному, хто був з Україною впродовж цих двох років. Дякуємо кожному, хто залишається з нами".

Деталі: На опублікованому відео зірки підтримують українців у боротьбі проти агресії РФ, деякі з них говорять українською "Слава Україні!".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: допомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
допомога Україні
Bloomberg пише про розкол між Західною та Східною Європою через недостатню допомогу Україні
G7 обіцяє задовольнити "нагальні потреби" України й ніколи не визнавати псевдовиборів
Зеленський – лідерам G7: Ви знаєте, що нам потрібно, і розумієте, що це потрібно вчасно
Останні новини
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
Усі новини...
Реклама: