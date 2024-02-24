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Десятки мировых звезд обратились к украинцам во вторую годовщину большой войны

Катерина ТищенкоСуббота, 24 февраля 2024, 23:58
Десятки мировых звезд обратились к украинцам во вторую годовщину большой войны
Роберт де Ниро в обращении к украинцам, скриншот видео

Более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки во вторую годовщину полномасштабной войны.

Источник: фандрейзинговая платформа United24

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Дословно: "Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Imagine Dragons, Боно, Хилари Свенк, Вигго Мортенсен, Эмма Томпсон, Стивен Фрай – более 30 мировых звезд и послов UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки.

Спасибо каждому, кто был с Украиной в течение этих двух лет. Спасибо каждому, кто остается с нами".

Детали: На опубликованном видео звезды поддерживают украинцев в борьбе против агрессии РФ, некоторые из них говорят на украинском "Слава Украине!".

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Темы: помощь Украиневойна
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