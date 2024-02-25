Росіяни традиційно запускали "Шахеди" з півдня

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Запорізької області.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21 годині Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.

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О 21:20 "Шахеди" спостерігалися у Дніпропетровській області, рухалися в північному напрямку.

О 21:41 загроза "Шахедів" поширилася на Полтавщину.

Станом на 22:29: Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Кіровоградщину.

БпЛА на Полтавщині – у напрямку Харківщини та Сумщини.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 22:56: БпЛА на Харківщині – курсом на Харків.

"Шахеди" на Сумщині – рухаються курсом на північ.

"Шахеди" на межі Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей – курсом на схід.

Станом на 23:36: БпЛА на Сумщині – продовжує рух на північ.

"Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на північний схід.

Станом на 00:01 25 лютого: "Шахеди" з Дніпропетровщини – курсом на Запоріжжя".

Станом на 2:18: "Шахеди" на півночі Херсонщини – курсом на Миколаївщину.

2:35: ""Шахеди" з Миколаївщини – у напрямку Кіровоградщини".

2:37: "Нова група "шахедів" на Миколаївщину з півдня".

2:44: "Кілька нових груп "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину!

"Шахеди" на Миколаївщині – у напрямку Одещини.

"Шахеди" на Кіровоградщині – курсом на північ".

2:49: "Нові групи "Шахедів" із Запоріжжя на Дніпропетровщину!"

3:14: "Нова група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину!

"Шахеди" на Миколаївщині – та Кіровоградщині – курсом на північний захід.

"Шахеди" на Дніпропетровшині – курсом на північ".

3:39: ""Шахеди" на Кіровоградщині та Черкащині – курсом на північний захід.

"Шахеди" на Харківщині – курсом на Полтавщину.

Нова група "Шахедів" на Запоріжжі – курсом на Дніпропетровщині".

4:05: "Шахеди" з Кіровоградщини, Черкащини – курсом на Вінниччину Житомирщину.

"Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на Харківщину.

"Шахеди" на Полтавщині – курсом на північний захід.

4:31: "Три групи "Шахедів" на Вінниччині курсом на захід.

Дві групи "Шахедів" на Полтавщині – курсом на захід".

4:39: "Група "Шахедів" на півночі Вінниччини у напрямку Хмельниччини".

4:44: "Група "Шахедів" з Полтавщини у напрямку Чернігівщини".

4:57: "Група "Шахедів" у напрямку Хмельницького".

5:01: "Кілька груп "Шахедів" з Полтавщини у напрямку Київщини".

5:38: "Група "Шахедів" на межі Полтавської, Черкаської областей, напрямок руху – північно-західний".

5:43: ""Шахеди" на Полтавщині, поблизу межі Київської та Черкаської областей".

Оновлено: О7:07 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.

За кілька хвилин ПС повідомили: "Наразі група "Шахедів" спостерігається у Київській області". О 7:31 оголошено відбій тривоги в області.