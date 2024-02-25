Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни традиційно запускали "Шахеди" з півдня

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 25 лютого 2024, 02:38
Росіяни традиційно запускали Шахеди з півдня
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Запорізької області.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21 годині Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.

Реклама:

О 21:20 "Шахеди" спостерігалися у Дніпропетровській області, рухалися в північному напрямку.

О 21:41 загроза "Шахедів" поширилася на Полтавщину.

Станом на 22:29: Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Кіровоградщину.
БпЛА на Полтавщині – у напрямку Харківщини та Сумщини.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 22:56: БпЛА на Харківщині – курсом на Харків.
"Шахеди" на Сумщині – рухаються курсом на північ.
"Шахеди" на межі Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей – курсом на схід.

Станом на 23:36: БпЛА на Сумщині – продовжує рух на північ.
"Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на північний схід.

Станом на 00:01 25 лютого: "Шахеди" з Дніпропетровщини – курсом на Запоріжжя".

Станом на 2:18: "Шахеди" на півночі Херсонщини – курсом на Миколаївщину.

2:35: ""Шахеди" з Миколаївщини – у напрямку Кіровоградщини".

2:37: "Нова група "шахедів" на Миколаївщину з півдня".

2:44: "Кілька нових груп "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину!

"Шахеди" на Миколаївщині – у напрямку Одещини.

"Шахеди" на Кіровоградщині – курсом на північ".

2:49: "Нові групи "Шахедів" із Запоріжжя на Дніпропетровщину!"

3:14: "Нова група "Шахедів" з Херсонщини на  Миколаївщину!

"Шахеди" на Миколаївщині – та Кіровоградщині – курсом на північний захід.

"Шахеди" на Дніпропетровшині  – курсом на північ".

3:39: ""Шахеди" на Кіровоградщині та Черкащині – курсом на північний захід.

"Шахеди" на Харківщині  – курсом на Полтавщину.

Нова група "Шахедів" на Запоріжжі  – курсом на Дніпропетровщині".

4:05: "Шахеди" з Кіровоградщини, Черкащини – курсом на Вінниччину Житомирщину.

"Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на Харківщину.

"Шахеди" на Полтавщині – курсом на північний захід.

4:31: "Три групи "Шахедів" на Вінниччині курсом на захід.

Дві групи "Шахедів" на Полтавщині – курсом на захід".

4:39: "Група "Шахедів" на півночі Вінниччини у напрямку Хмельниччини".

4:44: "Група "Шахедів" з Полтавщини у напрямку Чернігівщини".

4:57: "Група "Шахедів" у напрямку Хмельницького".

5:01: "Кілька груп "Шахедів" з Полтавщини у напрямку Київщини".

5:38: "Група "Шахедів" на межі Полтавської, Черкаської областей, напрямок руху – північно-західний".

5:43: ""Шахеди" на Полтавщині, поблизу межі Київської та Черкаської областей".

Оновлено: О7:07 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.

За кілька хвилин ПС повідомили: "Наразі група "Шахедів" спостерігається у Київській області". О 7:31 оголошено відбій тривоги в області.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
безпілотники
Росіяни заявляють, що збили 4 українських БпЛА над Чорним морем
ГУР та СБУ атакували металургійний комбінат у Липецьку – джерела
Російське Міноборони заявило про атаку українських дронів на області РФ
Останні новини
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
Усі новини...
Реклама: