Росіяни традиційно запускали "Шахеди" з півдня
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Запорізької області.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21 годині Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.
О 21:20 "Шахеди" спостерігалися у Дніпропетровській області, рухалися в північному напрямку.
О 21:41 загроза "Шахедів" поширилася на Полтавщину.
Станом на 22:29: Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Кіровоградщину.
БпЛА на Полтавщині – у напрямку Харківщини та Сумщини.
Станом на 22:56: БпЛА на Харківщині – курсом на Харків.
"Шахеди" на Сумщині – рухаються курсом на північ.
"Шахеди" на межі Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей – курсом на схід.
Станом на 23:36: БпЛА на Сумщині – продовжує рух на північ.
"Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на північний схід.
Станом на 00:01 25 лютого: "Шахеди" з Дніпропетровщини – курсом на Запоріжжя".
Станом на 2:18: "Шахеди" на півночі Херсонщини – курсом на Миколаївщину.
2:35: ""Шахеди" з Миколаївщини – у напрямку Кіровоградщини".
2:37: "Нова група "шахедів" на Миколаївщину з півдня".
2:44: "Кілька нових груп "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину!
"Шахеди" на Миколаївщині – у напрямку Одещини.
"Шахеди" на Кіровоградщині – курсом на північ".
2:49: "Нові групи "Шахедів" із Запоріжжя на Дніпропетровщину!"
3:14: "Нова група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину!
"Шахеди" на Миколаївщині – та Кіровоградщині – курсом на північний захід.
"Шахеди" на Дніпропетровшині – курсом на північ".
3:39: ""Шахеди" на Кіровоградщині та Черкащині – курсом на північний захід.
"Шахеди" на Харківщині – курсом на Полтавщину.
Нова група "Шахедів" на Запоріжжі – курсом на Дніпропетровщині".
4:05: "Шахеди" з Кіровоградщини, Черкащини – курсом на Вінниччину Житомирщину.
"Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на Харківщину.
"Шахеди" на Полтавщині – курсом на північний захід.
4:31: "Три групи "Шахедів" на Вінниччині курсом на захід.
Дві групи "Шахедів" на Полтавщині – курсом на захід".
4:39: "Група "Шахедів" на півночі Вінниччини у напрямку Хмельниччини".
4:44: "Група "Шахедів" з Полтавщини у напрямку Чернігівщини".
4:57: "Група "Шахедів" у напрямку Хмельницького".
5:01: "Кілька груп "Шахедів" з Полтавщини у напрямку Київщини".
5:38: "Група "Шахедів" на межі Полтавської, Черкаської областей, напрямок руху – північно-західний".
5:43: ""Шахеди" на Полтавщині, поблизу межі Київської та Черкаської областей".
Оновлено: О7:07 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.
За кілька хвилин ПС повідомили: "Наразі група "Шахедів" спостерігається у Київській області". О 7:31 оголошено відбій тривоги в області.