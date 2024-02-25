Россияне традиционно запускали "Шахеды" с юга

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Запорожской области.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21 час Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА из Запорожской области в направлении Днепропетровщины.

Реклама:

В 21:20 "Шахеды" наблюдались в Днепропетровской области, двигались в северном направлении.

В 21:41 угроза "Шахедов" распространилась на Полтавщину.

По состоянию на 22:29: Вражеские БпЛА на Николаевщине, движутся на Кировоградщину.

БпЛА на Полтавщине - в направлении Харьковщины и Сумщины.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 22:56: БпЛА на Харьковщине - курсом на Харьков.

"Шахеды" на Сумщине - движутся курсом на север.

"Шахеды" на границе Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей - курсом на восток.

По состоянию на 23:36: БпЛА на Сумщине - продолжает движение на север.

"Шахеды" на Днепропетровщине - курсом на северо-восток.

По состоянию на 00:01 25 февраля: "Шахеды" из Днепропетровщины - курсом на Запорожье".

По состоянию на 2:18: "Шахеды" на севере Херсонщины - курсом на Николаевщину.

2:35: ""Шахеды" с Николаевщины - в направлении Кировоградщины".

2:37: "Новая группа "Шахедов" на Николаевщину с юга".

2:44: "Несколько новых групп "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину!

"Шахеды" на Николаевщине - в направлении Одесской области.

"Шахеды" на Кировоградщине - курсом на север".

2:49: "Новые группы "шахедов" из Запорожья на Днепропетровщину!"

3:14: "Новая группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину!

"Шахеды" на Николаевщине – и Кировоградщине – курсом на северо-запад.

"Шахеды" на Днепропетровщине – курсом на север".

3:39: ""Шахеды" на Кировоградщине и Черкасщине – курсом на северо-запад.

"Шахеды" на Харьковщине – курсом на Полтавщину.

Новая группа "Шахедов" на Запорожье – курсом на Днепропетровщину".

4:05: "Шахматы" с Кировоградщины, Черкасщины – курсом на Виннитчину и Житомирщину.

"Шахматы" на Днепропетровщине – курсом на Харьковщину.

"Шахматы" на Полтавщине – курсом на северо-запад.

4:31: "Три группы "Шахедов" в Винницкой области курсом на запад.

Две группы "Шахедов" на Полтавщине - курсом на запад".

4:39: "Группа "Шахедов" на севере Винницкой области в направлении Хмельницкой области".

4:44: "Группа "Шахедов" с Полтавщины в направлении Черниговщины".

4:57: "Группа "Шахедов" в направлении Хмельницкого".

5:01: "Несколько групп "Шахедов" с Полтавщины в направлении Киевщины".

5:38: "Группа "Шахедов" на границе Полтавской, Черкасской областей, направление движения - северо-западное".

5:43: ""Шахеды" на Полтавщине, вблизи границы Киевской и Черкасской областей".

Обновлено: В 7:07 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.

Через несколько минут ВС сообщили: "Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Киевской области". В 7:31 объявлен отбой тревоги в области.