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Росія поки генерує нові сили майже еквівалентно до поточних втрат на війні – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 25 лютого 2024, 05:48
Росія поки генерує нові сили майже еквівалентно до поточних втрат на війні – ISW
ілюстративне фото Getty Images

Росія поки що генерує нові сили приблизно зі швидкістю, еквівалентною поточним своїм втратам, проте неясно, чи зможе підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні зі ще більшими втратами.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики відзначають, що, незважаючи на те, що Росія перехопила ініціативу на полі бою, російська армія страждає від багатьох недоліків, які Україна навчилася використовувати. А сукупна економічна потужність союзників України в багато разів перевищує російську.

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У звіті додають: однак Путін залишається смертельною загрозою як для НАТО, так і для України.

Кремль місяцями створював умови для проведення операцій гібридної війни в країнах Балтії та Фінляндії і наразі проводить такі операції проти Молдови.

Експерти вказують на те, що цілями Путіна залишаються руйнування НАТО як ефективного альянсу, розрив зв'язку між Сполученими Штатами та Європою і побудова нового світового порядку, в якому голос і сила Росії будуть домінуючими.

ВІДЕО ДНЯ

Інтереси Америки, Європи та американських союзників в Азії та в усьому світі нерозривно пов'язані з наданням допомоги Україні у перемозі над Росією.

За оцінками російських ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.

РосЗМІ проаналізували дані відомств РФ, які фіксують смерті своїх громадян. У результаті вони вказали, що з лютого 2022 року по грудень 2023 року на війні загинуло від 66 000 до 88 000 російських військовослужбовців.

"Медуза" і "Медіазона" екстраполювали поточні щомісячні показники загибелі російських військових в Україні на січень і лютий 2024 року і підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло приблизно 83 000 російських військовослужбовців.

Вони відзначили, що кількість загиблих російських військових в Україні почала неухильно зростати після початку локальних російських наступальних операцій на сході України в жовтні 2023 року, і додали, що з середини 2023 року більшість загиблих складали російські добровольці.

За оцінками американської розвідки за грудень 2023 року, російські війська втратили з початку повномасштабного вторгнення 315 000 осіб.

В огляді зазначають: оцінка "Медуза" і "Медіазона" узгоджується з американською оцінкою, виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих для російських військ в Україні – три до одного.

Аналітики додають, що російські війська наразі підтримують наступальні операції в Україні, незважаючи на ці важкі втрати, "покладаючись на криптомобілізацію".

"Росія генерує нові сили приблизно зі швидкістю, еквівалентною поточним російським втратам, що дозволяє російським військам постійно посилювати атакуючі підрозділи і регулярно проводити ротацію на оперативному рівні", – повідомляють в огляді, посилаючись на проаналізовані дані.

При цьому відзначають: "Однак неясно, чи зможе Росія підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні, що спричинить ще більші втрати".

Ключові висновки ISW за 24 лютого:

  • Україна продовжує захищатися від російської агресії та спроб Кремля знищити українську державність та ідентичність, незважаючи на зростаючі труднощі через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • Європейські та канадські партнери України у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії пообіцяли додаткову допомогу Україні та обговорили питання інтеграції України до ЄС.
  • За оцінками російських ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.
  • МО Росії продовжує висвітлювати діяльність командувача Центрального угруповання російських військ генерал-полковника Андрія Мордвічева та захоплення Росією Авдіївки.
  • Мордвічев наголосив на російських технологічних і тактичних адаптаціях при захопленні Авдіївки, ймовірно, намагаючись відповісти на постійну критику російських військ в Україні.
  • Російські військові високопосадовці, ймовірно, намагаються перекласти відповідальність за гучні військові злочини Росії з себе на російських командирів середньої та нижчої ланки.
  • Нещодавнє опитування в Росії показало, що настрої росіян щодо війни в Україні за останні місяці практично не змінилися, але свідчить про те, що ще одна хвиля мобілізації була б непопулярною серед населення.
  • У ніч з 23 на 24 лютого українські спецслужби завдали удару з безпілотника по одному з найбільших металургійних заводів Росії.
  • Українська сторона повідомила, що збитий 23 лютого літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 тимчасово призупинив операції російської авіації в інших частинах театру бойових дій.
  • Російські суб'єкти інформаційного простору продовжували реагувати на збитий 23 лютого літак А-50 і здебільшого заперечували, що Україна несе відповідальність за збиття будь-яких російських літаків, що сталися останнім часом.
  • Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута та Авдіївки, а також у західній частині Запорізької області на тлі тривалих позиційних боїв вздовж усієї лінії зіткнення 24 лютого.
  • Влада Індії звернулася до російської влади з проханням про "дострокову демобілізацію" індійських громадян, які воюють на боці Росії в Україні.
  • Російський уряд продовжує підтримувати розвиток інфраструктури та логістики в окупованій Україні, що, ймовірно, сприятиме російській ОПБ та зміцненню російського контролю над окупованими територіями.

Теми: ISWРосіявтрати у війнівійна
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