Росія поки генерує нові сили майже еквівалентно до поточних втрат на війні – ISW
Росія поки що генерує нові сили приблизно зі швидкістю, еквівалентною поточним своїм втратам, проте неясно, чи зможе підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні зі ще більшими втратами.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики відзначають, що, незважаючи на те, що Росія перехопила ініціативу на полі бою, російська армія страждає від багатьох недоліків, які Україна навчилася використовувати. А сукупна економічна потужність союзників України в багато разів перевищує російську.
У звіті додають: однак Путін залишається смертельною загрозою як для НАТО, так і для України.
Кремль місяцями створював умови для проведення операцій гібридної війни в країнах Балтії та Фінляндії і наразі проводить такі операції проти Молдови.
Експерти вказують на те, що цілями Путіна залишаються руйнування НАТО як ефективного альянсу, розрив зв'язку між Сполученими Штатами та Європою і побудова нового світового порядку, в якому голос і сила Росії будуть домінуючими.
Інтереси Америки, Європи та американських союзників в Азії та в усьому світі нерозривно пов'язані з наданням допомоги Україні у перемозі над Росією.
За оцінками російських ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.
РосЗМІ проаналізували дані відомств РФ, які фіксують смерті своїх громадян. У результаті вони вказали, що з лютого 2022 року по грудень 2023 року на війні загинуло від 66 000 до 88 000 російських військовослужбовців.
"Медуза" і "Медіазона" екстраполювали поточні щомісячні показники загибелі російських військових в Україні на січень і лютий 2024 року і підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло приблизно 83 000 російських військовослужбовців.
Вони відзначили, що кількість загиблих російських військових в Україні почала неухильно зростати після початку локальних російських наступальних операцій на сході України в жовтні 2023 року, і додали, що з середини 2023 року більшість загиблих складали російські добровольці.
За оцінками американської розвідки за грудень 2023 року, російські війська втратили з початку повномасштабного вторгнення 315 000 осіб.
В огляді зазначають: оцінка "Медуза" і "Медіазона" узгоджується з американською оцінкою, виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих для російських військ в Україні – три до одного.
Аналітики додають, що російські війська наразі підтримують наступальні операції в Україні, незважаючи на ці важкі втрати, "покладаючись на криптомобілізацію".
"Росія генерує нові сили приблизно зі швидкістю, еквівалентною поточним російським втратам, що дозволяє російським військам постійно посилювати атакуючі підрозділи і регулярно проводити ротацію на оперативному рівні", – повідомляють в огляді, посилаючись на проаналізовані дані.
При цьому відзначають: "Однак неясно, чи зможе Росія підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні, що спричинить ще більші втрати".
Ключові висновки ISW за 24 лютого:
- Україна продовжує захищатися від російської агресії та спроб Кремля знищити українську державність та ідентичність, незважаючи на зростаючі труднощі через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Європейські та канадські партнери України у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії пообіцяли додаткову допомогу Україні та обговорили питання інтеграції України до ЄС.
- За оцінками російських ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.
- МО Росії продовжує висвітлювати діяльність командувача Центрального угруповання російських військ генерал-полковника Андрія Мордвічева та захоплення Росією Авдіївки.
- Мордвічев наголосив на російських технологічних і тактичних адаптаціях при захопленні Авдіївки, ймовірно, намагаючись відповісти на постійну критику російських військ в Україні.
- Російські військові високопосадовці, ймовірно, намагаються перекласти відповідальність за гучні військові злочини Росії з себе на російських командирів середньої та нижчої ланки.
- Нещодавнє опитування в Росії показало, що настрої росіян щодо війни в Україні за останні місяці практично не змінилися, але свідчить про те, що ще одна хвиля мобілізації була б непопулярною серед населення.
- У ніч з 23 на 24 лютого українські спецслужби завдали удару з безпілотника по одному з найбільших металургійних заводів Росії.
- Українська сторона повідомила, що збитий 23 лютого літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 тимчасово призупинив операції російської авіації в інших частинах театру бойових дій.
- Російські суб'єкти інформаційного простору продовжували реагувати на збитий 23 лютого літак А-50 і здебільшого заперечували, що Україна несе відповідальність за збиття будь-яких російських літаків, що сталися останнім часом.
- Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута та Авдіївки, а також у західній частині Запорізької області на тлі тривалих позиційних боїв вздовж усієї лінії зіткнення 24 лютого.
- Влада Індії звернулася до російської влади з проханням про "дострокову демобілізацію" індійських громадян, які воюють на боці Росії в Україні.
- Російський уряд продовжує підтримувати розвиток інфраструктури та логістики в окупованій Україні, що, ймовірно, сприятиме російській ОПБ та зміцненню російського контролю над окупованими територіями.