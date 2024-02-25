Россия пока генерирует новые силы почти эквивалентно текущим потерям на войне – ISW

Россия пока генерирует новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим своим потерям, однако неясно, сможет ли поддерживать наступательные операции таким же образом на более высоком оперативном уровне с еще большими потерями.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что, несмотря на то, что Россия перехватила инициативу на поле боя, российская армия страдает от многих недостатков, которые Украина научилась использовать. А совокупная экономическая мощь союзников Украины во много раз превышает российскую.

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В отчете добавляют: однако Путин остается смертельной угрозой как для НАТО, так и для Украины.

Кремль месяцами создавал условия для проведения операций гибридной войны в странах Балтии и Финляндии и сейчас проводит такие операции против Молдовы.

Эксперты указывают на то, что целями Путина остаются разрушение НАТО как эффективного альянса, разрыв связи между Соединенными Штатами и Европой и построение нового мирового порядка, в котором голос и сила России будут доминирующими.

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Интересы Америки, Европы и американских союзников в Азии и во всем мире неразрывно связаны с оказанием помощи Украине в победе над Россией.

По оценкам российских СМИ, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Украине погибло более 75 000 российских военнослужащих.

РосСМИ проанализировали данные ведомств РФ, которые фиксируют смерти своих граждан. В результате они указали, что с февраля 2022 года по декабрь 2023 года на войне погибло от 66 000 до 88 000 российских военнослужащих.

"Медуза" и "Медиазона" экстраполировали текущие ежемесячные показатели гибели российских военных в Украине на январь и февраль 2024 года и подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения погибло примерно 83 000 российских военнослужащих.

Они отметили, что количество погибших российских военных в Украине начало неуклонно расти после начала локальных российских наступательных операций на востоке Украины в октябре 2023 года, и добавили, что с середины 2023 года большинство погибших составляли российские добровольцы.

По оценкам американской разведки за декабрь 2023 года, российские войска потеряли с начала полномасштабного вторжения 315 000 человек.

В обзоре отмечают: оценка "Медуза" и "Медиазона" согласуется с американской оценкой, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым для российских войск в Украине - три к одному.

Аналитики добавляют, что российские войска в настоящее время поддерживают наступательные операции в Украине, несмотря на эти тяжелые потери, "полагаясь на криптомобилизацию".

"Россия генерирует новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим российским потерям, что позволяет российским войскам постоянно усиливать атакующие подразделения и регулярно проводить ротацию на оперативном уровне", - сообщают в обзоре, ссылаясь на проанализированные данные.

При этом отмечают: "Однако неясно, сможет ли Россия поддерживать наступательные операции таким же образом на более высоком оперативном уровне, что повлечет за собой еще большие потери".

Ключевые выводы ISW за 24 февраля: