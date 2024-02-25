Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия пока генерирует новые силы почти эквивалентно текущим потерям на войне – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 05:48
Россия пока генерирует новые силы почти эквивалентно текущим потерям на войне – ISW
иллюстративное фото Getty Images

Россия пока генерирует новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим своим потерям, однако неясно, сможет ли поддерживать наступательные операции таким же образом на более высоком оперативном уровне с еще большими потерями.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что, несмотря на то, что Россия перехватила инициативу на поле боя, российская армия страдает от многих недостатков, которые Украина научилась использовать. А совокупная экономическая мощь союзников Украины во много раз превышает российскую.

Реклама:

В отчете добавляют: однако Путин остается смертельной угрозой как для НАТО, так и для Украины.

Кремль месяцами создавал условия для проведения операций гибридной войны в странах Балтии и Финляндии и сейчас проводит такие операции против Молдовы.

Эксперты указывают на то, что целями Путина остаются разрушение НАТО как эффективного альянса, разрыв связи между Соединенными Штатами и Европой и построение нового мирового порядка, в котором голос и сила России будут доминирующими.

ВИДЕО ДНЯ

Интересы Америки, Европы и американских союзников в Азии и во всем мире неразрывно связаны с оказанием помощи Украине в победе над Россией.

По оценкам российских СМИ, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Украине погибло более 75 000 российских военнослужащих.

РосСМИ проанализировали данные ведомств РФ, которые фиксируют смерти своих граждан. В результате они указали, что с февраля 2022 года по декабрь 2023 года на войне погибло от 66 000 до 88 000 российских военнослужащих.

"Медуза" и "Медиазона" экстраполировали текущие ежемесячные показатели гибели российских военных в Украине на январь и февраль 2024 года и подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения погибло примерно 83 000 российских военнослужащих.

Они отметили, что количество погибших российских военных в Украине начало неуклонно расти после начала локальных российских наступательных операций на востоке Украины в октябре 2023 года, и добавили, что с середины 2023 года большинство погибших составляли российские добровольцы.

По оценкам американской разведки за декабрь 2023 года, российские войска потеряли с начала полномасштабного вторжения 315 000 человек.

В обзоре отмечают: оценка "Медуза" и "Медиазона" согласуется с американской оценкой, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым для российских войск в Украине - три к одному.

Аналитики добавляют, что российские войска в настоящее время поддерживают наступательные операции в Украине, несмотря на эти тяжелые потери, "полагаясь на криптомобилизацию".

"Россия генерирует новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим российским потерям, что позволяет российским войскам постоянно усиливать атакующие подразделения и регулярно проводить ротацию на оперативном уровне", - сообщают в обзоре, ссылаясь на проанализированные данные.

При этом отмечают: "Однако неясно, сможет ли Россия поддерживать наступательные операции таким же образом на более высоком оперативном уровне, что повлечет за собой еще большие потери".

Ключевые выводы ISW за 24 февраля:

  • Украина продолжает защищаться от российской агрессии и попыток Кремля уничтожить украинскую государственность и идентичность, несмотря на растущие трудности через два года после начала полномасштабного вторжения России.
  • Европейские и канадские партнеры Украины во вторую годовщину полномасштабного вторжения России пообещали дополнительную помощь Украине и обсудили вопросы интеграции Украины в ЕС.
  • По оценкам российских СМИ, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Украине погибло более 75 000 российских военнослужащих.
  • МО России продолжает освещать деятельность командующего Центральной группировки российских войск генерал-полковника Андрея Мордвичева и захват Россией Авдеевки.
  • Мордвичев отметил российские технологические и тактические адаптации при захвате Авдеевки, вероятно, пытаясь ответить на постоянную критику российских войск в Украине.
  • Российские военные чиновники, вероятно, пытаются переложить ответственность за громкие военные преступления России с себя на российских командиров среднего и низшего звена.
  • Недавний опрос в России показал, что настроения россиян относительно войны в Украине за последние месяцы практически не изменились, но свидетельствует о том, что еще одна волна мобилизации была бы непопулярной среди населения.
  • В ночь с 23 на 24 февраля украинские спецслужбы нанесли удар с беспилотника по одному из крупнейших металлургических заводов России.
  • Украинская сторона сообщила, что сбитый 23 февраля самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 временно приостановил операции российской авиации в других частях театра боевых действий.
  • Российские субъекты информационного пространства продолжали реагировать на сбитый 23 февраля самолет А-50 и в основном отрицали, что Украина несет ответственность за сбитие любых российских самолетов, произошедших в последнее время.
  • Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и Авдеевки, а также в западной части Запорожской области на фоне длительных позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 24 февраля.
  • Власти Индии обратились к российским властям с просьбой о "досрочной демобилизации" индийских граждан, воюющих на стороне России в Украине.
  • Российское правительство продолжает поддерживать развитие инфраструктуры и логистики в оккупированной Украине, что, вероятно, будет способствовать российской ОПБ и укреплению российского контроля над оккупированными территориями.

Темы: ISWРосcияпотери в войневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Непризнанное Приднестровье обратилось к России за "защитой от давления Молдовы"

Польская полиция рассказала детали задержания журналистов УП на границе

В беднейших регионах России резко выросли накопления: за счёт "гробовых"

фото Зеленский подписал с Албанией соглашение о дружбе и сотрудничестве

В Киеве теробороновцы и гражданские продавали имущество бригады в интернете – ГБР

Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве

Все новости...
Телеканал "Прямой" заявил о российской хакерской атаке: транслировалась пропаганда
Россияне традиционно запускали "Шахеды" с юга
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов
На Киевщине работала ПВО
Последние новости
16:11
фотоНа Бродвее выйдет спектакль о Путине "Патриоты"
16:11
В результате российского артиллерийского обстрела Днепропетровщины погибла 61-летняя женщина.  
16:10
Bitcoin впервые с ноября 2021 года пересек рубеж в 60 тысяч долларов
15:59
Россия атаковала Никополь: погибла женщина
15:55
Пенсии в связи с потерей кормильца: кто имеет право на выплаты и как получить
15:51
Google работает над исправлением Gemini после предвзятых ответов ИИ-инструмента
15:47
"Цены завышены в 2-3 раза": в реконструкции Дегтяревского путепровода за миллиард обнаружили махинации
15:45
Для реформы школьного питания: в Украине будут готовить "поваров учебного заведения"
15:40
Зеленский прокомментировал идею Макрона относительно западных войск в Украине
15:36
Пенсии в связи с потерей кормильца: кто имеет право на выплаты и как получить
Все новости...
Реклама: