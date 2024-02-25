Россия пока генерирует новые силы почти эквивалентно текущим потерям на войне – ISW
Россия пока генерирует новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим своим потерям, однако неясно, сможет ли поддерживать наступательные операции таким же образом на более высоком оперативном уровне с еще большими потерями.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что, несмотря на то, что Россия перехватила инициативу на поле боя, российская армия страдает от многих недостатков, которые Украина научилась использовать. А совокупная экономическая мощь союзников Украины во много раз превышает российскую.
В отчете добавляют: однако Путин остается смертельной угрозой как для НАТО, так и для Украины.
Кремль месяцами создавал условия для проведения операций гибридной войны в странах Балтии и Финляндии и сейчас проводит такие операции против Молдовы.
Эксперты указывают на то, что целями Путина остаются разрушение НАТО как эффективного альянса, разрыв связи между Соединенными Штатами и Европой и построение нового мирового порядка, в котором голос и сила России будут доминирующими.
Интересы Америки, Европы и американских союзников в Азии и во всем мире неразрывно связаны с оказанием помощи Украине в победе над Россией.
По оценкам российских СМИ, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Украине погибло более 75 000 российских военнослужащих.
РосСМИ проанализировали данные ведомств РФ, которые фиксируют смерти своих граждан. В результате они указали, что с февраля 2022 года по декабрь 2023 года на войне погибло от 66 000 до 88 000 российских военнослужащих.
"Медуза" и "Медиазона" экстраполировали текущие ежемесячные показатели гибели российских военных в Украине на январь и февраль 2024 года и подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения погибло примерно 83 000 российских военнослужащих.
Они отметили, что количество погибших российских военных в Украине начало неуклонно расти после начала локальных российских наступательных операций на востоке Украины в октябре 2023 года, и добавили, что с середины 2023 года большинство погибших составляли российские добровольцы.
По оценкам американской разведки за декабрь 2023 года, российские войска потеряли с начала полномасштабного вторжения 315 000 человек.
В обзоре отмечают: оценка "Медуза" и "Медиазона" согласуется с американской оценкой, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым для российских войск в Украине - три к одному.
Аналитики добавляют, что российские войска в настоящее время поддерживают наступательные операции в Украине, несмотря на эти тяжелые потери, "полагаясь на криптомобилизацию".
"Россия генерирует новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим российским потерям, что позволяет российским войскам постоянно усиливать атакующие подразделения и регулярно проводить ротацию на оперативном уровне", - сообщают в обзоре, ссылаясь на проанализированные данные.
При этом отмечают: "Однако неясно, сможет ли Россия поддерживать наступательные операции таким же образом на более высоком оперативном уровне, что повлечет за собой еще большие потери".
Ключевые выводы ISW за 24 февраля:
- Украина продолжает защищаться от российской агрессии и попыток Кремля уничтожить украинскую государственность и идентичность, несмотря на растущие трудности через два года после начала полномасштабного вторжения России.
- Европейские и канадские партнеры Украины во вторую годовщину полномасштабного вторжения России пообещали дополнительную помощь Украине и обсудили вопросы интеграции Украины в ЕС.
- По оценкам российских СМИ, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Украине погибло более 75 000 российских военнослужащих.
- МО России продолжает освещать деятельность командующего Центральной группировки российских войск генерал-полковника Андрея Мордвичева и захват Россией Авдеевки.
- Мордвичев отметил российские технологические и тактические адаптации при захвате Авдеевки, вероятно, пытаясь ответить на постоянную критику российских войск в Украине.
- Российские военные чиновники, вероятно, пытаются переложить ответственность за громкие военные преступления России с себя на российских командиров среднего и низшего звена.
- Недавний опрос в России показал, что настроения россиян относительно войны в Украине за последние месяцы практически не изменились, но свидетельствует о том, что еще одна волна мобилизации была бы непопулярной среди населения.
- В ночь с 23 на 24 февраля украинские спецслужбы нанесли удар с беспилотника по одному из крупнейших металлургических заводов России.
- Украинская сторона сообщила, что сбитый 23 февраля самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 временно приостановил операции российской авиации в других частях театра боевых действий.
- Российские субъекты информационного пространства продолжали реагировать на сбитый 23 февраля самолет А-50 и в основном отрицали, что Украина несет ответственность за сбитие любых российских самолетов, произошедших в последнее время.
- Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и Авдеевки, а также в западной части Запорожской области на фоне длительных позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 24 февраля.
- Власти Индии обратились к российским властям с просьбой о "досрочной демобилизации" индийских граждан, воюющих на стороне России в Украине.
- Российское правительство продолжает поддерживать развитие инфраструктуры и логистики в оккупированной Украине, что, вероятно, будет способствовать российской ОПБ и укреплению российского контроля над оккупированными территориями.